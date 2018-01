Am Neujahrstag, kurz nach 14.00 Uhr, kam es auf der Kreuzung Suhrentalstrasse/Köllikerstrasse in Kölliken zu einer Auffahrkollision. Der Unfallhergang: Der Geschädigte fuhr mit seinem Personenwagen Renault (dunkelgrau) von Hirschtal herkommend in Richtung Autobahn. Vor der Lichtsignalanlage stand links ein weiterer Personenwagen. Als die Lichtsignalanlage auf Grün stellte, beschleunigten beide Fahrzeugem wobei der Subaru

XV, beim folgenden Spurwechsel, seitlich mit dem Heck des Geschädigten kollidierte.

Die Lenkerin des Subaru fuhr allerdings weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Diesen beziffert die Kantonspoilzei auf zirka 1000 Franken. Verletzt wurde niemand.

Die Unfallverursacherin wird als ca. 70-jährig mit schwarz/grau melierten und gekrausten Haaren beschrieben. Das Verursacherfahrzeug ist ein Subaru XV, violett oder bordeaux Farben.

Die Mobile Polizei in Schafisheim (Tel. 062 886 88 88) sucht Zeugen, die Angaben zur Verursacherin machen können.