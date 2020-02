Autolenker verursacht Selbstunfall und landet mit seinem Auto in einem Garten

Der Selbstunfall ereignete sich am Dienstagmittag kurz nach 12 Uhr in Zetzwil. Auf der Hauptstrasse kam ein 32-jähriger Schweizer aus noch unbekannten Gründen mit seinem Subaru von der Strasse und landete in einem Garten.



Der Lenker wurde durch die Ambulanz ins Spital überführt. Es entstand einen Sachschaden in der Höhe von rund 20'000 Franken.



Zur Klärung der Fahrfähigkeit wurde im Auftrag der zuständigen Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm, eine Blut- und Urinprobe entnommen. Die Kantonspolizei nahm dem Lenker zudem den Führerausweis vorläufig ab.

Die Polizeibilder vom Februar: