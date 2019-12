Autofahrer drängt Auto von der Strasse und flüchtet nach Kollision

Am Dienstag Nachmittag rückte die Kantonspolizei an einen Verkehrsunfall an die Bernstrasse West in Suhr aus. Bei einem Überholmanöver eines weissen Subaru sei es zu einer Kollision gekommen. Der Verursacher sei ohne anzuhalten weitergefahren.



Gemäss Erkenntnissen der durchgeführten Tatbestandsaufnahme überholte der weisse Subaru im Ausserortsbereich einen Saab, gelenkt von einer 52-jährigen Schweizerin. Als Gegenverkehr nahte, drängte der Subaru den neben ihm in gleicher Richtung fahrenden Saab ab, worauf dieser mit einem Kandelaber kollidierte. Beim Unfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden dürfte zirka 12'000 Franken betragen. Der Verursacher sei dann ohne anzuhalten weitergefahren.



Durch die Regionalpolizei Zofingen konnte der verantwortliche Lenker, ein 45-jähriger Schweizer aus der Region, an seinem Wohnort angehalten werden. Die Kantonspolizei nahm ihm den Führerausweis vorläufig ab. Zudem wird er an die Staatsanwaltschaft verzeigt.

