Der 50-jährige Kroate fuhr am Samstagmorgen um 5.30 Uhr in einem VW auf der Hauptstrasse in Unterkulm aus Richtung Gränichen. Nach dem Bahnhof verlor er aus noch unbekannten Gründen die Herrschaft über das Auto und geriet links auf das Trottoir.

Der VW fuhr anschliessend über die ganze Fahrbahn zurück, kam rechts von der Strasse und prallte in die Signalanlage der Wynental- und Suhrentalbahn (WSB). Das Auto blieb schliesslich komplett beschädigt auf den Bahngleisen stehen.

Beide Fahrzeuginsassen mussten ins Spital gebracht werden. Der Fahrer wurde leicht verletzt, seine 44-jährige Beifahrerin dürfte mittelschwere Verletzungen erlitten haben, wie die Kantonspolizei am Samstagmittag mitteilt. Der entstandene Sachschaden ist beträchtlich, kann aber noch nicht beziffert werden.

Der genaue Unfallhergang sowie die Umstände sind noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls (Telefon 062 886 88 88).

Die Hauptstrasse musste während der Tatbestandsaufnahme und Bergung bis am Samstagmittag gesperrt werden. Die Feuerwehr hat eine Umleitung eingerichtet. Der Bahnverkehr musste in diesem Bereich eingestellt werden. Es verkehren Ersatzbusse.

Die Polizeibilder vom November 2018: