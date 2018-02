Der Sheriff händelt mit dem Räuber, die Prinzessin in rosa Tüll schwingt verzückt ihren Zauberstab, ein kleiner Leopard staunt in die Menge. Die Stimmung am Strassenrand ist ausgelassen. Hüben und drüben fliegen die Konfetti. Es ist Freitagabend und Kinderfasnacht in Reinach.

Die heimischen Schnäggeschränzer führen den Umzug an und verteilen in kleinen Becherlein Vampir-Blut. Man trinkt auf das 20-Jahr-Jubiläum. Schränzend und paukend schreiten die Gastguggen hinterher. Genüsslich zieht der Tross durchs Reinacher Oberdorf Richtung Marktplatz, gefolgt von einer übermütigen Kinderschar. Ein farbenfrohes Spektakel, das wie immer im Monsterkonzert seinen Abschluss findet. (rap)