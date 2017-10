Das neue Wirtepaar Martin und Michaela Wälti plant ab 18 Uhr ein grosses Einweihungsfest – mit Musik und Tanz mit der Country Band «Westwood» ab 20 Uhr. Seit dem 1. August gehört der «Wannenhof» zur gleichnamigen Tagesschule nebenan. Über Mittag werden in der Gaststube die Schüler verpflegt. Am Mittwoch und an den Wochenenden ist das Restaurant auch über Mittag für Gäste geöffnet, ansonsten abends. (rap)