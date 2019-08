Noch vor einem Jahr wurde das frisch renovierte «Höchweidhus» (ehemals Bürgerheim) im Rahmen eines Tages der offenen Tür stolz präsentiert (AZ vom 27. 8. 2018). Jetzt kam überraschend das Aus für die Institution, die neun hilfsbedürftigen Menschen ein Obdach bot. Der Kanton, konkret das Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS), hat dem «Höchweidhus» die Betriebsbewilligung entzogen. Seit gut einer Woche ist es zu.

Der Gemeinderat Dürrenäsch wusste, dass etwas im Busch ist. Die Entwicklung habe sich in den letzten Monaten abgezeichnet, sagt Gemeindeammann Andrea Kuzma auf Anfrage. «Wir erhielten Kenntnis davon, dass im Heim nicht alles so läuft, wie es sollte.» Das rasche Aus per Ende Juli hingegen sei auch für den Gemeinderat etwas gar abrupt gekommen.

Über die Gründe, die zur Heimschliessung führten, kann sich Kuzma nicht detailliert äussern. «Es werden administrative Gründe geltend gemacht.» Kuzma betont jedoch, dass dem Gemeinderat keine Beanstandungen bezüglich Pflege und Betreuung der Bewohner des ehemaligen Bürgerheims bekannt gewesen seien. Im Gegenteil. «Die Menschen waren im ‹Höchweidhus› bestens aufgehoben.»