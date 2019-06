Die ersten Gäste waren ein Tätowierer und sein Grosi. Philipp und Margot Kehl haben am Montag an Reinachs Hauptstrasse das Restaurant «Philipp Kehl – food art» eröffnet. Dabei waren sie eben noch in Indien auf der Suche nach sich selbst.

«Philipp Kehl – food art», ist das nicht etwas abgehoben fürs Wynental? «Mir war lange unwohl mit diesem Namen», sagt Philipp Kehl. Alles Mögliche hat sich das junge Paar einfallen lassen und wieder verworfen. «Die guten Namen gibt es alle schon irgendwo.» Da kam Margot die Idee mit «Philipp Kehl.»

Der Name brauchte Überzeugungsarbeit, aber am Ende konnte sich Margot durchsetzen. Schliesslich haben sie damit einen einmaligen Namen. Und am Ende sei es doch der Koch, der ein Restaurant ausmacht. Und Philipp Kehl darf wohl auch: Schon mit 24 wurde der heute 33-Jährige Küchenchef im Badener «Paparazzi», später arbeitete er mit Spitzenkoch Bruno Gurter. «Aber ich hatte bald genug von der Gault-Millau-Kocherei.»