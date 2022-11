Auf Beutezug Diebe treiben in Gränichen ihr Unwesen – gestohlenes Tablet überführt sie kurz darauf Am vergangenen Wochenende wurde ein Quartier in Gränichen mehrfach von zwei Dieben heimgesucht. Diese hatten auf ihrem Beutezug Erfolg, wurden aber später dank kantonsübergreifender Zusammenarbeit festgenommen werden.

Die frühzeitigen Dämmerung der kalten Jahreszeit spielt Einbrechern in die Hände. So auch am vergangenen Wochenende in einem Quartier in Gränichen. Dort trieben Diebe in rund acht Objekte ihr Unwesen. Die zu dem Zeitpunkt noch unbekannten Täter entwendete diverse Gegenstände: Von E-Bikes über Laufschuhe bis hin zu Tablets und Zigaretten liessen die Diebe mitgehen.

In der Dämmerung haben die Diebe leichteres Spiel (Symbolbild). Kapo SG

Als eine Patrouille der Kantonspolizei Aargau in Gränichen nach Feststellen des Einbruchs bei einer der Geschädigten vorsprach, klingelte bei der Frau zeitgleich das Handy. Bei ihr meldeten sich die Kantonspolizei Basel-Stadt. Sie gaben an, bei einer Personenkontrolle einen 28-jährigen Algerier sowie einen 16-jährigen Tunesier angehalten zu haben, welche unter anderem das Tablet der Gränicherin auf sich trugen.

Die Polizei konnten weiteres Diebesgut im Nachgang ausfindig machen und den Gränicher Geschädigten zuweisen. Dank der guten Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Basel-Stadt erhärtete sich der Verdacht, dass es sich bei den angehaltenen Männern in Basel um die mutmasslichen Einbrecher von Gränichen handeln könnte.

Die Polizei weisst die Bevölkerung darauf hin, in Fahrzeugen keine Wertgegenstände zu lagern, alle Räumlichkeiten, welche von aussen zugänglich sind, zu verschliessen und verdächtige Feststellungen und Personen stets dem Polizeinotruf 117 zu melden. (cam)