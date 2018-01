Es habe gekracht und gepoltert wie verrückt, erzählt Kunstmaler Kurt Hediger. Zuerst habe er an Marder auf dem Estrich gedacht, dann aber schnell gemerkt, dass der Lärm nicht von so kleinen Tierchen stammen könne. Eine Tanne vom Nachbargrundstück war auf sein Hausdach gestürzt. «Armdicke Äste» ragten einen halben Meter in seinen Estrich hinein.

Ein Schreckmoment. «Ich wohne seit 52 Jahren in dem Haus, so etwas ist noch nie passiert», sagt Hediger. Eine Nachbarin sei ihm zu Hilfe geeilt. Gemeinsam habe man die Bilder in eine Ecke gezügelt, wo sie sicher nicht nass werden und den Forst angerufen.»