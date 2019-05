Am Donnerstagnachmittag ereignete sich in Attelwil– via-à-vis des Gebäudes der Gebrüder Rössler AG – kurz nach 14 Uhr ein Arbeitsunfall. Beim Hantieren mit einer Hebevorrichtung an einem Lastwagen verunglückte eine Person schwer. Die aufgebotenen Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der verunfallten Person feststellen, wie Bernhard Graser von der Medienstelle der Kantonspolizei Aargau auf Anfrage mitteilte.

Neben der Polizei waren die Feuerwehr Reitnau, die Stützpunktfeuerwehren Zofingen und Aarau sowie das Care Team Aargau anwesend.