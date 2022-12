Arbeitsgericht Kulm Wie Italiener ihre Landsleute übers Ohr hauen: «Es ist wirklich eine Schweinerei» Eine Reinacher Baufirma muss sich nächste Woche vor dem Arbeitsgericht Kulm verantworten. Sie schuldet Tausende Franken Lohn, Pensionskassen- oder Unfallversicherungsbeiträge. Laut Gewerkschaft Syna geschehe dies seit Jahren immer wieder. Der aktuelle Besitzer ist untergetaucht.

Es sei bei weitem nicht das erste Mal, dass er es mit der Firma zu tun habe, sagt Michele Paternostro, Regionalsekretär Bauhauptgewerbe bei der Gewerkschaft Syna. Eigentlich für die Region Luzern zuständig, gilt er inzwischen als Vertrauensperson der Italiener und wird deshalb auch im Aargau immer wieder gerufen, wenn seine Landsleute von ihren ebenfalls italienischen Arbeitgebern geprellt werden.

Bei einem Bauunternehmen aus Reinach sprang er schon mehrere Male in die Bresche und setzte sich vor Gericht für die ausgebeuteten Handwerkern ein – sei es als direkter Gesetzesvertreter oder immerhin als Übersetzer.

Für die kommende Verhandlung vom 8. Februar vertritt er nun mindestens drei weitere Landsleute. Zwei weitere klagen das Unternehmen laut Publikationen im kantonalen Amtsblatt direkt ohne Vermittlung durch die Gewerkschaft an. Sie fordern unter anderem ausstehende Löhne, nicht bezahlte Überstunden oder Pensionskassengelder. Bei einem Fall geht es um fast 20'000 Franken, bei einem anderen, wo auch Krankentaggelder ausstehen, werden rund 30'000 Franken gefordert.

Ohne Kenntnis von Gesetz oder Sprache werden sie zu leichten Opfern

Das System hinter den Fällen läuft laut Michele Paternostro immer in etwa gleich ab: Die italienischen Geschäftsführer holen günstige Arbeitskräfte aus Italien nach Reinach, versprechen ihnen Schweizer Verhältnisse und vor allem Schweizer Löhne. Ohne zu wissen, wie die hiesigen Gesetze funktionieren und ohne Deutschkenntnisse, werden sie zu einfachen Opfern der Willkür ihrer Chefs.

Laut späteren Schilderungen der geprellten Arbeitnehmer gegenüber der Gewerkschaft hätten ihre Chefs in den ersten Monaten noch die Löhne bezahlt. Später aber nicht mehr, immer wieder mit der Bitte, sie mögen doch noch etwas warten. Michele Paternostro sagt:

«Es ist wirklich eine Schweinerei.»

Die Arbeiter kämen aus Italien mit der Vorstellung, dass in der Schweiz immer alles korrekt ablaufe, und werden dann solchen Verhältnissen ausgesetzt. Offenbar leben die Arbeiter auch stets in denselben Wohnungen. Zwei der aktuellen Kläger geben die gleiche Adresse an.

«Ich habe jedes Jahr mit dieser Firma zu tun», sagt Michele Paternostro. Laut Handelsregister haben die Besitzer im September 2020 zwar offiziell gewechselt. Man gehe aber davon aus, dass sie miteinander verwandt sind. Das Firmentelefon und das Handy des aktuellen Besitzers waren gestern ohne Netz, eine Anfrage per E-Mail blieb unbeantwortet.

Versicherungen, Vermieter, Personalbüros und eine lokale Firma betroffen

Es bleibt nicht nur bei den offenen Lohnforderungen: Das Bauunternehmen schuldet diversen Firmen, Personalvermittlungsbüros oder Versicherungen Geld. Letzten Mittwoch wurde eine Konkursandrohung der BVG-Sammelstiftung Swiss Life gegen das Reinacher Unternehmen veröffentlicht. Es geht um offene Rechnungen von über 92'000 Franken. Die Suva Aarau betreibt die Firma um über 32'000 Franken, die seit Juli eingefordert werden.

Im November wurden Zahlungsbefehle der Personalvermittlungsfirmen Bellini Personal und Adecco in der Höhe von zusammen rund 13'000 Franken veröffentlicht. Eine lokale Tankstelle und Autovermietungsfirma verlangte letztes Jahr mindestens zweimal die Zahlung von offenen Rechnungen. Ein Retentionsauftrag des Vermieters der Geschäftsräume wurde im November im Betreibungsamt Reinach aufgelegt.

Seit September Firmenbesitzer, seit November untergetaucht

Der aktuelle Geschäftsführer gilt seit dem 12. November als untergetaucht. «Unbekannter Aufenthalt» steht im Handelsregister. Zuvor hatte er eine Adresse in der Region angegeben. Er und die vorherigen Besitzer sind italienische Staatsangehörige.

Michele Paternostro habe nur einmal einen Verantwortlichen der Firma vor Gericht gesehen, sagt er. Er erwartet nicht, dass kommende Woche jemand von der Firma an die Verhandlung in Unterkulm erscheinen wird.