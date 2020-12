Angst um Job, Betrieb und vor Ansteckungen: «Rütihof» zieht die Notbremse

Neun Monate lang haben sie gebangt, haben gezittert und gerechnet. Doch jetzt ist der Moment gekommen: Der «Rütihof», das beliebte Ausflugsziel für Familien, Firmenbelegschaften und Hochzeitsgesellschaften auf der Krete zwischen Gränichen und Muhen, zieht die Notbremse. In einem emotionalen Schreiben hat «Rütihof»-Wirt Andreas Fetscher (41) am Mittwoch seine Gäste darüber informiert, dass er den Betrieb ab kommendem Montag bis voraussichtlich Anfang März schliesst. Einzige Ausnahmen sollen – Stand heute – der Silvesterabend und die Sonntage (offen jeweils von 9 bis 19 Uhr) sein. Doch mit der Betriebsschliessung allein ist es nicht getan.

Wie es um seinen Betrieb und vor allem um seine Mitarbeiter steht, das alles tut Fetscher ganz offen kund: «Das Bangen um Gäste, das Reservieren und wieder Stornieren, der Versuch, neue Ideen zu kreieren; dies alles mit viel Freude und Tatendrang zu verfolgen, damit dann alles aufgrund der Bestimmungen und Schutzmassnahmen wieder scheitert, schlägt auf die Motivation und macht Angst. Angst um den Job, Angst um den Betrieb und Angst vor Ansteckungen bei den Gästen oder im Team.»

Man habe versucht, alles was möglich ist, möglich zu machen, so Fetscher weiter. Auch übe man keine Kritik an den Massnahmen der Behörden, so Fetscher. «Wir stellen einfach fest, dass es für uns so nicht mehr weitergehen kann.» Nun ginge es nicht mehr um eine hohe Geschäftstätigkeit und Gewinn, sondern um die Umsetzung der behördlichen Vorgaben, die Sicherung der Existenz und die Wahrung der Arbeitsplätze. 32 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schicken die Fetschers nächste Woche in Kurzarbeit.

Wegen Investitionsstopp kein Waldseilgarten mehr

Die Liste der Konsequenzen geht über die Schliessung des Gastbetriebs hinaus: Der Waldseilgarten wird nicht umgebaut und auch nicht mehr wiedereröffnet; er ist nach 15 Jahren und insgesamt über 250000 Besuchern Geschichte. Einige der rund 40 Tiere werden den Rütihof verlassen müssen, werterhaltende Investitionen für die gesamte Anlage in der Höhe von 60000 Franken wurden sistiert.

Der Entscheid sei ihnen nicht leicht gefallen, sagt Andreas Fetscher. «Ich habe eine Woche lang mit mir gerungen.» Doch die Situation habe ihm keine andere Wahl gelassen, das erste Mal seit über 40 Jahren habe der Betrieb im Sommer kein Winterpolster anlegen können. Und jetzt sei er getroffen, der Entscheid, jetzt sei er kommuniziert. Und das verschaffe ihm, seiner Frau Andrea und seinem ganzen Team eine gewisse Sicherheit und damit ein Hauch Erleichterung. «Die letzten Monate haben uns alle sehr mitgenommen.»

Andreas Fetscher hofft nun auf eine finanzielle Unterstützung seines in zweiter Generation geführten Familienbetriebs durch Bund oder Kanton. «Sollten wir die Kosten selber tragen müssen, kommen wir nicht umhin, weitere einschneidende Massnahmen zu treffen. Ein Erhalten des Betriebs auf Kosten der eigenen Gesundheit, privatem Vermögen und einem Abschieben der kompletten politischen Verantwortung an uns, kommt für uns nicht in Frage.»

Die Wiedereröffnung des Betriebs ist für den 3. März angedacht – «sofern sich die Bedingungen drastisch gebessert haben», sagt Fetscher und meint damit in erster Linie die Öffnungszeiten. «Wir müssen abends offen haben können. Sonst geht es nicht.»