Anders als in Oberentfelden wird die Halle saniert – für 1,6 Millionen Franken

Reinach (Steuerfuss aktuell 112Prozent) gehört zu den wenigen Gemeinden, die aktiv in die Tennis-Infrastruktur investieren. 2016 hat der Gemeinderat die Tennishalle im Moos (drei Plätze) gekauft, um zu verhindern, dass die 1981/82 im Baurecht auf Land der Gemeinde erstellte Anlage einer anderen Nutzung zugeführt wird. Die langjährigen Hallenbesitzer wollten aussteigen und hatten keinen Käufer gefunden.

Es wird nicht abgebrochen

Die fast 40-jährige Halle ist mittlerweile altersschwach. Anders als in Oberentfelden, wo ein Privater die Anlage der «Tennis aarau-West» (sieben Hallenplätze) in absehbarer Zeit abbrechen lässt, will die Gemeinde Reinach sanieren.

Die Gemeindeversammlung soll am 11.November einen entsprechenden Bruttokredit von 1,625 Millionen Franken genehmigen, wie der Gemeinderat jetzt bekannt gab. Es ist auch schon klar, wer die Halle ab Herbst 2021 als Pächter betreiben soll: Nicht mehr die Tennis Reinach AG von Slobodan und Kim Mavrenski, sondern Freddy Blatter (aktuell noch im «Tennis aarau-West» aktiv).