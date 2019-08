Der Schweizer Feuerwehrverband feiert am 30. und 31. August sein 150-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass stellt die AZ Feuerwehren vor. Heute die Feuerwehr Rued, die an der «Nacht der offenen Tore» teilnimmt. Morgen Freitag zeigt sie an der Turnhallenstrasse 484 in Schlossrued ab 16 Uhr, was sie an Einsatzfahrzeugen und -material hat.

