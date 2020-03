Am Steuer eingeschlafen und in entgegenkommendes Auto gekracht: 68-Jähriger muss Führerausweis abgeben

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagmorgen um 6.40 Uhr auf der Suhrentalstrasse ausserhalb von

Schöftland. In einem VW Tiguan fuhr der 68-jährige Lenker in Richtung Aarau, als er am Steuer einnickte. Dadurch geriet er auf der Ausserortsstrecke auf die Gegenfahrbahn. Dort stiess der VW heftig mit einem entgegenkommenden BMW zusammen.

Die 43-jährige Lenkerin des BMW erlitt Verletzungen am Arm. Eine Ambulanz brachte sie ins Spital. Der

Unfallverursacher blieb unverletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden. Die Kantonspolizei Aargau nahm dem 68-Jährigen den Führerausweis vorläufig ab.

Die demolierten Autos sowie herumliegende Trümmerteile machten eine Sperrung der Strasse notwendig. Die Polizei leitete den Verkehr örtlich um. Die Unfallstelle war um 8.30 Uhr geräumt.

