«Ich habe eine Klasse erlebt, die geschwitzt hat», rühmt Thomas Brunner seine Schüler. Er hat eine der sechs Klassen ins Feuerwehrhandwerk einführt, die am Freitag und am Samstag in Schlossrued übten.

50 junge Leute, neue «Angehörige der Feuerwehr», mehrheitlich aus Gemeinden der Bezirke Kulm, Zofingen und Aarau. Aber auch solche von Hendschiken, von Chocolat Frey und vom Kantonsspital Aarau lernten Schläuche zusammensetzen, Feuer und Wasser bekämpfen und Erste Hilfe. Engagiert, denn die Steuerersparnis mag ein netter Nebeneffekt sein, nie aber der Grund, zu schwitzen, nass zu werden und schmutzige Hände zu riskieren.

Es ist vorerst das letzte Mal, dass die Feuerwehr Rued den Feuerwehr-Neueingeteilten-Kurs durchgeführt hat. Am Samstag endete der übliche Dreijahres-Zyklus und eine andere Gemeinde übernimmt die Kurse für die nächsten drei Jahre. Gemäss Kursadministrator Mario Vogel aus Buchs ist man in Verhandlungen mit Gontenschwil.

Unter den Feuerwehr-Schülern ist auch Anita Bauman, Buchhändlerlehrling im letzten Lehrjahr. «Ich habe in der Jugendfeuerwehr Reinach mitgemacht», sagt sie. Ihr Vater sei schon bei der Feuerwehr gewesen, und «es hat mich gepackt». «Cool ist die Teamarbeit», sagt sie und hilft einer Kollegin vom Kantonsspital einen Schlauch zusammenzurollen, damit er im Tanklöschfahrzeug wieder richtig versorgt werden kann.

Frauen sind nicht selten am Kurs im Ruedertal. Und sie legen tüchtig Hand an. So macht sich Anita Baumann am Hydranten zu schaffen und sitzt auch an den Hebeln der Wassermacht, wenn es darum geht, auf Anforderung der Kollegen an der Schlauchspitze den Wasserhahn aufzudrehen.

Schlaucherfahrungen machen

Die Klassenlehrer achten darauf: Alle sollen alles gemacht haben. Niemand kneift. Mal spüren, was es heisst, ein Strahlrohr zu halten bei hohem Druck. Da werden die jungen Männer zu Lausbuben.

Pro Jahr werden im Kanton Aargau etwa 1000 neue Feuerwehrleute so ausgebildet. «Im Westaargau findet diese Woche nach Erlinsbach und Schlossrued der dritte und letzte solche Kurs statt, und zwar in Kölliken», sagt Kursadministrator Vogel. Das Programm umfasst, so Kurskommandant Reto Eichenberger, die Brandbekämpfung und die technischen Hilfeleistungen wie die Rettung über die Leiter.