Um Viertel nach elf ging es von Rickenbach aus weiter, nächste Station war die Seeblen bei Gunzwil, wo die Pferdesegnung stattfand. Gemeindeleiterin Theres Küng sprach den Segen nicht nur für die anwesenden Pferde, sondern auch für alle andern Tiere – sowie für die neuen Hüte der Reitermusik. Sie rief dazu auf, den Respekt vor allen Geschöpfen nie zu vergessen. Die Reiterinnen und Reiter lassen ihre Tiere gerne segnen, für die meisten steht jedoch die Freude am gemeinsamen Reiten und die Teilnahme an einer gelebten Tradition im Vordergrund. Der feierliche Einritt in Beromünster mit Tausenden von Zuschauern ist für alle ein besonderes Erlebnis.