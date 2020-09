Am 4. September 1963: Als in Dürrenäsch eine brennende Swissair vom Himmel stürzte

Es war ein Szenario, das sich damals wohl kaum jemand ausmalte. Die Swissair galt als solide, sichere Fluggesellschaft, das Fliegen in den 1960ern als neue Errungenschaft. Und dann riss eine Caravelle der Swissair, die am 4. September 1963 am frühen Morgen in Kloten startete, 80 Menschen in den Tod.

Auf dem Weg nach Genf stürzte die Maschine in Dürrenäsch in einen Acker. Haarscharf an zwei Bauernhäusern vorbei und mit einer solchen Wucht, dass sich die Flugzeugtrümmer und Leichenteile tief ins Erdreich gruben.