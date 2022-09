Rolf Baumann hat eine Leidenschaft für historische Häuser. Vor einigen Jahren rettete er bereits einen Spycher aus Reitnau und baute ihn in seinem Garten in Kirchleerau wieder auf. Im Moment beschäftigt ihn das Projekt in Gontenschwil (AG): Hier soll ebenfalls bald ein Reitnauer Spycher stehen. Ein Rundgang auf der Baustelle, wo der Wiederaufbau stattfindet.