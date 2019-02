An der Neuen Stockstrasse 32 in Küttigen steht – unterhalb des Gemeindehauses und gegenüber dem Schulareal an der Alten Stockstrasse – ein traditionelles älteres Mehrfamilienhaus. Wie einem bis heute Freitag aufliegenden Baugesuch zu entnehmen ist, soll es abgerissen und durch einen dreigeschossigen Wohnblock ersetzt werden. Drei Geschosse sind in diesem Fall zulässig, weil sich die Parzelle in der Zone Wohnen und Arbeiten 2+ befindet.

Geplant ist ein Beton- und Backstein-Bau mit einem Flachdach samt Photovoltaik-Anlage. Beheizt wird die Baute gemäss Baugesuch mit Solarthermie und Wärmepumpe. Pro Geschoss soll eine Viereinhalb-Zimmer-Wohnung mit einer Wohnfläche von je 225 Quadratmetern (Erdgeschoss und Obergeschoss) respektive 205 Quadratmetern (Attikageschoss) eingebaut werden. Photovoltaik-Panels sind auch im Bereich der Balkone vorgesehen. Strassenseitig sind drei Besucherabstellplätze geplant. Die demgegenüber von der Alten Stockstrasse her erschlossene Garage bietet neun Autos Platz. (uw)