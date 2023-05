Ahnenforschung Stammen die Innerrhoder Zellers aus Deutschland? Oberkulmer Maler Otto Zeller will das bewiesen haben Otto Zeller wollte seine Familiengeschichte besser verstehen und fand heraus, welche schweren Zeiten seine Vorfahren erlebten. Der Innerrhoder Landesarchivar Sandro Frefel warnt, wie tückisch Ahnenforschung ist.

Otto Zeller (rechts) übergibt seine Ahnenreihe dem Innerrhoder Landesarchiv Sandro Frefel. Bild: ssd

Die Vorfahren jener mit dem Namen Zeller sollen einst von Deutschland in die Ostschweiz gewandert sein. Eine Legende, die bisher niemand belegen konnte. Der in Oberkulm lebende Maler Otto Josef Zeller mit Ostschweizer Wurzeln hat nun Nachweise für diese Legende gefunden.

Zeller wusste, dass die Familie väterlicherseits aus Appenzell Innerrhoden kam. Doch er interessierte sich für die ganze Familiengeschichte und wollte herausfinden, wie seine Vorfahren lebten. Er ist überzeugt: «Wer die Gegenwart verstehen will, muss die Vergangenheit kennen.»

Ahnenforschung ist ein Puzzle

Sein Onkel hatte anhand von Kirchenbüchern einen langen Stammbaum erarbeiten lassen. Otto Zeller ging damit in Archive in Appenzell Innerrhoden, Zürich und St.Gallen. Er sammelte die Daten der Geburten, Hochzeiten, Taufen oder Beerdigungen seiner Vorfahren. Wie ein Puzzle setzte er die Informationen zusammen. Er sagt: «Findet man etwas, wird man neu motiviert, weiterzuforschen. Man weiss nie, wo man am Ende landet.»

Eine grosse Hilfe war Sandro Frefel, Landesarchivar in Appenzell Innerrhoden. Zehn bis zwanzig Mails hätten sie sicher ausgetauscht, schätzt Frefel. Die Ahnenforschung sei ein wichtiges Standbein staatlicher Archive, denn viele interessieren sich für ihre Herkunft.

Manche wollen wissen, welche anderen Menschen von einem bekannten Vorfahren abstammen. Andere interessieren sich für die Ahnenreihe und wollen herausfinden, wie weit zurück sie ihre Familie finden. Frefel sagt: «Gerade für Leute, die Vorfahren in Innerrhoden haben, ist das interessant. Oft stehen Häuser, in denen ihre Vorfahren lebten, bis heute.»

Vertiefte Recherchen wie jene von Zeller kämen ein oder zwei Mal pro Jahr vor, so Frefel. Es sei erwünscht, wenn Interessierte vor Ort im Archiv recherchieren. Aber Zeller lebt weit weg und stellte gezielte Fragen. Frefel sagt: «Ich half gerne, denn wir leisten so einen Dienst für die Öffentlichkeit.» Ausserdem können die privaten Forschungen für andere Familienforschende nützlich sein. Zu diesem Familienstamm hatte das Landesarchiv bis jetzt wenige Unterlagen.

Quellen kritisch würdigen

Die Ahnenforschung, besonders für die Zeit des Spätmittelalters, sei jedoch tückisch, warnt Frefel. «Sie dient eher dem privaten Zweck. Quellenbelege fehlen weitgehend oder lassen oft keine sicheren Schlüsse zu.» Manchmal täuschen Verbindungen wie ähnliche Namen. Man müsse aufpassen, dass Orte, Jahre und Religionen schlüssig sind. Er nennt ein Beispiel: «Es wäre äusserst unrealistisch, wenn vor Hunderten Jahren ein evangelischer Mann aus Bern eine katholische Frau in Appenzell Innerrhoden geheiratet hätte.»

«Darum braucht die Ahnenforschung immer ein kritisches Betrachten der Quellen.»

Otto Zeller kennt die Namen seiner Vorfahren bis ins Jahr 1348. Bild: ssd

Frefel sagt, dass die Menschen sich für ihre Familiengeschichte zu interessieren beginnen, wenn sie Zeit haben. Viele seien im Pensionsalter. Zeit ist für die Ahnenforschung nötig. Er war etwa fünf Monate damit beschäftigt. Neben dem Durchforsten der Archive kontaktierte er Zellers, die er im Telefonbuch fand. Er sagt: «Die Leute haben darauf positiv reagiert. Jemand aus Appenzell schickte mir seinen Stammbaum. So fanden wir heraus, dass wir 1670 oder 1740 einen gemeinsamen Vorfahren hatten.»

Er sagt, dass die Lebensumstände der emotionalste Aspekt der Recherche waren. Er fand Zwangsumzüge, Kindersterblichkeit oder Verdingkinder in der Familiengeschichte. Er lernte, dass viele seiner Vorfahren in der Korporation Ried in Appenzell lebten. «Etwa war ein Vorfahre zehn Jahre lang Bauer und ging zurück ins Ried. Es dauerte eine Weile, bis ich realisierte, dass das seinen Konkurs und damit Armut bedeutete.» Dafür fand er heraus, dass sein Vorfahr Johann Anton Zeller, der 1843 geboren wurde, der erste Präsident der Stiftung Ried war.

1460 aus Deutschland eingewandert

Zeller fand Nachweise, dass zwei bis drei seiner Vorfahren aus Deutschland kamen. Eine Legende, die er selbst nicht glaubte, erzählt er. 1460 liess sich ein Konstanzer namens Johannes Zeller in das St.Galler Bürgerregister eintragen. Ein Jahr später holten St.Galler eine Konstanzer Verwandte namens Margreten Zeller in die Schweiz. Sie gehören zum gleichen Familienclan.

«Der Beweis, dass wir aus Deutschland kommen, war besonders schön, weil ich nicht damit rechnete, dass ich damit die Legende belegen können würde.»

Es ist Otto Zellers zweite Ahnenlinie. Er hat bereits in der Vergangenheit die seiner Mutter bis ins Jahr 1487 nach Italien zurückverfolgt. Vielleicht forscht er in Zukunft weiter, sagt er. Er wolle noch herausfinden, ob der Maler Hans Zeller oder die Zellers in Lenk BE mit ihm verwandt sind. Vielleicht gehe er doch noch die Ahnenlinie in Konstanz an. «Aber in Süddeutschland hat es unzählige Zellers. Das wäre ein Riesenprojekt.»

Derweil gesellt sich seine Ahnenlinie zu den 1000 Laufmetern des Landesarchives Appenzell Innerrhodens und hilft vielleicht dereinst anderen Ahnenforschenden.