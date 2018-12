Ein Glas Glühwein in der einen Hand, den Sack Guetzli in der anderen. Gibt es in diesen Tagen eine schönere Feierabendbeschäftigung, als sich an einem Weihnachtsmarkt auf die kommenden Festtage einzustimmen? Doch halt – die Guetzli, die heute Abend an den «tierischen Weihnachten» der Tierklinik 24 in Staffelbach verkauft werden, sind nicht für Zweibeiner gedacht. Der klinikeigene Dalmatiner oder Pony Cosmo drüben im Stall hätten mehr Freude an diesen Weihnachtshäppchen.