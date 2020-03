Abstimmung über 5G-Antenne: Schafft Uerkheim den Anschluss an die Handy-Welt?

Wird Uerkheim weiterhin Funklöcher haben? Schaden die Strahlen der geplanten Mobilfunkantenne auf dem Schulhaus Hübeli den Kindern unten auf dem Pausenplatz? Für Befürworter wie Gegner des von der Swisscom gewünschten Standorts der 5G-Antenne steht am 15. März viel auf dem Spiel.

Dann stimmen die Uerkner an der Urne darüber ab, ob der Gemeinderat den entsprechenden Vertrag mit der Swisscom abschliessen darf. Ob endlich das ganze Dorf inklusive Hinterwil Handy- und Internetempfang hat. Oder wie es die Gegner ausdrücken würden: Ob der Standort Schulhausdach in Stein ­gemeisselt wird und sich die Bevölkerung mit der Situation abfinden muss.

Entsprechend emotional wird der Abstimmungskampf im Dorf geführt. Für den 22-jährigen Cédric Rüegger vom Referendumskomitee haben die hochkochenden Emotionen auch damit zu tun, dass den Fragen und Ängsten der Bewohner an der Informationsveranstaltung zu wenig Raum gegeben worden war. Für Dienstagabend hatte er deshalb alle Uerkner und Uerknerinnen zum Meinungsaustausch bei Kaffee und Kuchen in den Gemeindesaal geladen (AZ vom 29.2.).

Unentschlossene kamen nicht zum Gesprächsabend

Gekommen waren knapp 20 Personen – eine kleine Zahl für ein Dorf mit gut 1300 Einwohnern, das in einem wichtigen Abstimmungskampf steckt. In einem, der gemäss vielen entscheidend für die Gesundheit der Schulkinder ist. Praktisch gar keinen Gebrauch vom Diskussionsabend hatten jene Uerkner gemacht, die noch unentschlossen sind, was sie stimmen sollen. Von den Anwesenden gehörten etwa zwei Drittel dem Pro-­Antennen-Lager an – von dessen Vertretern die Veranstaltung organisiert wurde – und ein Drittel dem gegnerischen Lager.