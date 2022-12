Abschiedsporträt Teil 1 Der dienstälteste Aargauer Ammann tritt ab – und blickt zurück: «Für die Kadetten war ich zu klein und für die Schule zu dumm» Ein Schlingel vor dem Herrn war Martin Heiz als Schulbub, ein Meister im Kopfrechnen und gefürchteter Oberdörfler Stratege. Vielleicht hatte sich der Politiker damals schon angedeutet? Doch 1972 wär’s um ein Haar anders gekommen: Nestlé hatte ihm eine verlockende Stelle in Südafrika angeboten. Teil 1 der Serie zum Abschied des Reinacher Ammanns.

34 Jahre lang war Martin Heiz Gemeindeammann von Reinach, damit ist er der dienstälteste im Kanton. Valentin Hehli

Wo soll man anfangen? Bei 34 Jahren als Gemeindeammann, so viel wie kein anderer im Kanton, einem ganzen Leben für die Gemeinde, für die Region? Bei einem, bei dem jeder Satz zitiert gehört, so träf, so pointiert, wie sie alle daherkommen, so leicht und scheinbar unbedarft, dabei so knallhart und unnachgiebig?

Man fängt wohl am einfachsten dort an, wo es anfing. Und das tat es 1950 mitten in Reinach zwischen den Geleisen, denen der SBB und denen der WSB, da, wo alles «Central» heisst; das Primarschulhaus, das Restaurant, das Kaufhaus. Im zweiten Stock dieses Kaufhauses wuchs Martin Heiz auf, der Mann, den die alten Reinacher «Bimpu» nennen seit jeher, und das ist eine ganz schön lange Zeit. Hier also lebte die Familie Heiz, die Eltern, zwei Stiefschwestern, Bruder Walo und Martin; ein Schlingel vor dem Herrn, das gibt er unumwunden zu.

So verpasste er als Kindergärtler dem Nachbarsmädchen eine derart kecke Kurzhaarfrisur, dass er nie ein heftigeres Donnerwetter erleben sollte. So richtete er die Zwergspitzhunde der Familie zu gefürchteten Wadenbeissern ab und schmiedete Pläne für die Angriffe auf die Unterdörfler. Die sollten nur sehen, wo Bartli seinen Most holt, da stand der klein gewachsene Martin den Grossen in nichts nach.

Der Gedanke an lauwarme Milch würgt ihn noch heute

Im Nachbarhaus ging er auch zur Schule, ins Centralschulhaus. Dieser mächtige Bau mit altem Mauerwerk, so durch und durch getränkt mit dem Dunst lauwarmer Pausenmilch, dass es Heiz noch immer ganz eng wird im Hals, wenn er daran denkt. Hier also sass er seine Primarschulzeit ab, mühte sich bei Hansruedi Woodtli (seine Treffsicherheit mit Kreidestückchen ist unvergessen) und Hans Hauri (der gute Mann zeigte kein Erbarmen mit seinem Göttibuben Martin) mit Deutsch und Heimatkunde ab und triumphierte beim Kopfrechnen, wen wundert’s, da drückte schon der Kaufmannssohn durch.

Das Centralschulhaus in Reinach. Denkt Heiz an seine Schulzeit zurück, würgt es ihn noch heute – der lauwarmen Milch wegen. Britta Gut

War die Schule um und waren die Flaschen im väterlichen Getränkehandel sortiert und die Saatkartoffeln abgepackt, verschwand Martin Heiz. Entweder im Wald (das tut er heute noch) oder im alten Schopf hinter dem Restaurant Tonhalle, vollgestellt mit Gerümpel. Oder er machte Musik. Klarinette und Saxofon, auch in der Kadettenmusik. Wenigstens dafür habe es gereicht, sagt er, noch heute klingt es leicht zerknirscht:

«Für die Kadetten war ich zu klein

und für die Schule zu dumm.»

Heiz grinst. «Aber immerhin war ich nicht der Kleinste.» Der eine Zentimeter, der ihn vom Allerkleinsten abhob, der war wichtig. Und wichtig war auch: Selbst für den klein gewachsenen Martin gab’s im Kleider Lüthi eine Kadettenuniform mit Chügelifänger, ein feierlicher Moment. Fast genauso schön wie der Umzug durch Lausanne an der Expo 1964, gemeinsam mit der Kadettenmusik Wohlen. Das Marschieren durch die beflaggten Strassen, gesäumt von dicht gedrängten Zuschauern; noch heute hat Heiz diesen Moment vor Augen. Und auch die Klarinette gibt es noch, aber das Blatt ist wohl längst zerbröselt, so lange schon hat er nicht mehr gespielt.

Luftbilder von 1964, aus dem Reinach von Martin Heiz' Schulzeit. Damals war Heiz 14 Jahre alt.

6 Bilder 6 Bilder Reinach AG aus der Luft anno 1964. Das Centralschulhaus als markantester Bau, mittig die SBB-Linie. Comet Photo Ag (zürich) ETH Bildarchiv

Dann zog es ihn in die weite Welt: Nach Vevey

Ein Kaufmann sollte aus ihm werden, das war Martin Heiz schon immer klar, seinem Vater sowieso. Nur über den Lehrbetrieb waren sich die beiden nicht einig; der Vater hätte ihn gern in der Firma Burger Söhne gesehen, doch der Sohn wollte in die Alu Menziken, ins neue Hochhaus, und basta. Nach der Lehre zog es ihn in die weite Welt, «nach Vevey». Die Absichten waren gut; sein Französisch wollte er aufpolieren, doch im internationalen Multi Nestlé sprachen alle nur Englisch. Gefallen habe es ihm trotzdem, sagt er. Und er gefiel dem Unternehmen; nach zwei Jahren bekam er ein Angebot für eine Stelle in der Marktforschung. In Südafrika. Doch Martin Heiz, 22-jährig und inzwischen 1 Meter 72 gross, kehrte heim.

Südafrika, Reinach. Martin Heiz zuckt mit den Schultern. «Vater und Mutter waren nicht mehr zwäg, da musste ich aushelfen», sagt er. Er stieg ein, kümmerte sich um das Radiogeschäft, den Getränkehandel, den Verkauf der Landwirtschaftsprodukte. Und blieb. «Am Anfang war das ein Verzicht», sagt er. Aber er habe sich schliesslich daran gewöhnt, der Traum von Südafrika verblasste irgendwo hinter dem Stierenberg. Und irgendwie gefiel ihm die Arbeit im väterlichen Betrieb dann doch zu gut: «Ich war halt schon immer ein Händeler.»

Diese Rückkehr war der Anfang. Der zweite Anfang, der Beginn von Heiz' Politikerkarriere.