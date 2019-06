Seine Impulsivität bringt ihn immer wieder in die Bredouille. Daniel (Namen geändert) wird von zwei Kantonspolizisten mit Handschellen und Fussketten in den Gerichtssaal in Kulm begleitet. Es ist nicht das erste Mal, dass der 34-Jährige vor diesem Gericht steht. Eine schwere Straftat – wie eine Tötung oder eine schwere Körperverletzung – hat Daniel aber noch nie begangen.

Der Angeklagte wirkt gleichzeitig nervös und leicht verwirrt darüber, weshalb er heute hier ist. Aktuell befindet er sich in Sicherheitshaft im Gefängnis in Lenzburg. Seit 2012 kommt er immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Er habe eine niedrige Frusttoleranz, bestätigt ein psychiatrisches Gutachten.

Daniel rastete in der Vergangenheit regelmässig aus – meistens dann, wenn er sich unter Druck gesetzt oder provoziert fühlte. Etwa als eine Apothekerin ihn aufforderte, die Musik auf seinem Handy leiser zu stellen. In der Folge drohte er mit einem Anschlag, würde sie ihm nicht sofort seine Medikamente aushändigen. Ein anderes Mal tickte er im Zug aus und drohte, er würde den Kontrolleur verprügeln. In der darauffolgenden Untersuchungshaft ging er auf einen Vollzugsangestellten los.

Er wurde in den letzten Jahren mehrfach wegen Drohung, Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sowie wegen versuchter Nötigung und mehrfacher Beschimpfung zu unbedingten Geld- und Freiheitsstrafen verurteilt. Die Staatsanwaltschaft forderte für ihn bereits zweimal eine stationäre Massnahme, auch bekannt als sogenannte «kleine Verwahrung», bei der Daniel bis auf weiteres in einer geschlossenen Abteilung eines Gefängnisses oder einer psychiatrischen Klinik untergebracht würde. Diesem Antrag folgten die Richter aber nie, da dies nicht verhältnismässig sei.

Schwierige Vergangenheit

Daniel hat keine einfache Lebensgeschichte: Seine drogensüchtige Mutter gab ihn nach der Geburt bei den Grosseltern ab, später lebte er beim Götti, dann im Heim. Mit 14 Jahren versuchte er zum ersten Mal, sich das Leben zu nehmen. Er sei ein Süchtiger, sagt er selbst: «Ich kann nicht einfach sagen, dass ich nie mehr etwas nehme.» Auch wegen Drogenmissbrauch – früher bis zu zehn Gramm Kokain täglich – wurde er bereits verurteilt.