AARGAU WEST Trotz Verkaufskommissionen der SBB: Bei vielen Gemeinden in der Region gibt es keine Tageskarten mehr Die neue «Spartageskarte Gemeinde» spaltet die Gemüter der regionalen Verwaltungen. Nur 24 der befragten 57 Gemeinden wollen das neue Billett anbieten. Der AZ-Überblick zeigt, welche Gemeinden das neue Produkt als Chance sehen und welche den Mehraufwand des neuen Verkaufssystems meiden.

Spargründe und das finanzielle Risiko hielten in den letzten Jahren einige Aargauer Gemeinden davon ab, die Gemeinde-Tageskarte für ihre Bevölkerung anzubieten. Denn die Verwaltungen mussten die Tageskarten als Jahres-Set à 365 Tickets kaufen und blieben auf den Kosten für unverkaufte Billette sitzen. 2021 schlug ein Jahres-Set mit 14'000 Franken zu Buche.

Nun wird das bisherige Angebot per Ende Jahr eingestellt und die SBB führen ab Januar 2024 eine Nachfolgelösung ein, die «Spartageskarte Gemeinde». Damit sind einige Neuerungen verbunden: die Tickets werden beim Verkauf auf die Fahrgäste personalisiert. Zudem gibt es ein schweizweites Kontingent, die verfügbaren Billette sind nicht mehr auf die bisherigen Jahres-Sets limitiert. Neu stehen gemäss einer Medienmitteilung der Branchenorganisation Alliance Swiss Pass täglich bis zu 4000 Karten bereit, das entspreche dem heutigen Umlauf der Gemeinde-Tageskarten.

Der grösste Unterschied ist aber, dass den Gemeinden nur die verkauften Tageskarten in Rechnung gestellt werden. Somit fällt das finanzielle Risiko weg, das mit dem Kauf der Jahres-Sets einherging. Zudem erhalten die Gemeindeverwaltungen eine Verkaufskommission von fünf Prozent.

Motiviert das neue Konzept die Gemeinden zur Angebotserweiterung?

Insgesamt wollen 24 der befragten 57 Gemeinden die neue «Spartageskarte Gemeinde» anbieten. In 14 Gemeinden ist das ein neuer Service für die Einwohnenden, so auch in Egliswil. «Wir möchten der Bevölkerung diese Dienstleistung gerne anbieten», erklärt Gemeindeschreiberin Sabrina Siegrist. Grund für die Einführung sei, dass nur die verkauften Karten in Rechnung gestellt werden.

In Schafisheim gab es gemäss Gemeindeschreiberin Sandra Schauli immer wieder Nachfragen von der Bevölkerung, seitdem das Angebot im April 2021 eingestellt wurde. Weil das finanzielle Risiko wegfällt und weil pro verkaufte Spartageskarte eine Kommission entrichtet wird, wolle man in Schafisheim das neue Angebot ausprobieren.

SBB verkaufen billigere Spartageskarten als die Gemeinden

Die Umstellung will man in Unterkulm nicht mitmachen, obwohl die Gemeinde bisher zwei Tageskarten im Angebot hatte. Gemeindeschreiber Beat Baumann schreibt auf Anfrage, dass der Verkauf ab dem nächsten Jahr mit einem erheblich grösseren administrativen Aufwand verbunden sei. Die Karten können nicht mehr über die Website der Gemeinde verkauft werden und müssen vom Schalterpersonal im Webshop der SBB personalisiert werden. «Das gesamte Handling ist wesentlich komplizierter», so Baumann. Zudem bieten die SBB selbst Tageskarten an, die teilweise günstiger sind als das Angebot der Gemeinde.

Ein Beispiel: Die günstigste Spartageskarte auf der SBB-Website kostet mit Halbtaxabo 29 Franken, die billigste Preisstufe der Spartageskarte Gemeinde kostet mit Halbtaxabo 39 Franken. Die Billette in dieser Preisstufe machen 70 Prozent des Kontingents aus und können bis zehn Tage vor dem Gültigkeitstermin gekauft werden.

Zu diesen Preisen sind die neuen «Spartageskarten Gemeinde» erhältlich. Alliance SwissPass

Auch Hunzenschwil stellt den Verkauf seiner Tageskarten auf den 30. Januar 2024 ein. «Aus unserer Sicht ist die neue Abwicklung zu wenig kundenfreundlich», erklärt die stellvertretende Gemeindeschreiberin Patrizia Sandmeier.

Vermuteter Mehraufwand schreckt diese Gemeinden ab

In Moosleerau und Hendschiken gab es bisher kein Angebot und für das neue Konzept würden die personellen Ressourcen fehlen. «Das neue Angebot 2024 für die Spartageskarte verursacht aus unserer Sicht einen nicht zu unterschätzenden Aufwand für das Schalterpersonal und generiert höhere Schalterfrequenzen», so Michael Schaeren, Gemeindeschreiber in Hendschiken.

Gemäss Medienmitteilung des Branchenverbandes Alliance SwissPass werden diese Tickets ausschliesslich am Gemeindeschalter verkauft, weil so auch «nicht digitalaffine Personen Zugang zur ‹Sparwelt› des öffentlichen Verkehrs» bekommen. Das Gemeindepersonal kann die Spartageskarten für ihre Kundschaft ausdrucken oder per Mail elektronisch aushändigen.

Die Zeit dieser Billette ist abgelaufen, die neuen Spartageskarten haben einen QR-Code. Bild: zvg

In Küttigen nimmt man diesen erwarteten Mehraufwand vorerst in Kauf. «Da einige umliegenden Gemeinden die neuen Tageskarten nicht anbieten werden, erwarten wir eine höhere Nachfrage», erklärt Deborah Iaquinto, stellvertretende Gemeindeschreiberin. Nach einem Jahr wird in Küttigen deshalb eine Zwischenbilanz gezogen, ob sich der grössere Arbeitsaufwand lohnt. Da der Verkauf des bisherigen Angebots aber sehr gut laufe, wolle man den Einwohnenden diese Dienstleistungen weiterhin anbieten.

Auch in Oberentfelden wird das gewohnte Angebot von der Bevölkerung geschätzt, so Gemeindeschreiber Florian Semmler. Die Verwaltung bietet derzeit vier Tageskarten an, 2022 war das Angebot zu 91 Prozent ausgelastet. Die Dienstleistung des Ticketverkaufs bringe somit einen Mehrwert für die Bevölkerung, deshalb wolle man in Oberentfelden auch das Nachfolgeprodukt anbieten.

In Aarau, Suhr, Schöftland und Muhen wurden die «Tageskarten Gemeinde» in den letzten Jahren nicht von der Stadt- oder Gemeindeverwaltung verkauft, sondern von den AVA- Stellen beziehungsweise vom Tourismusbüro aarau info. In Aarau werden die Spartageskarten auch nach dem Systemwechsel angeboten, schreibt die Kommunikationsverantwortliche Corinne Gubler. Das Angebot füge sich gut ins weitere Sortiment von aarau info ein.

In Schöftland würde man den Verkauf gerne weiterhin durch den AVA-Schalter regeln, weil die dortige Verkaufsstelle lange Öffnungszeiten hat. Allerdings brauche es dafür eine Ausnahmebewilligung der SBB, die aktuell noch ausstehend sei, sagt Dario Steinmann, Leiter der Gemeindekanzlei. Dasselbe gilt für Muhen und Suhr.