Region Aarau Kein Döner, keine Katze: Das sind die sieben schrägsten Google-Bewertungen aus der Region Ob Polizeistation, Bahnhof oder die Pferdebahn – praktisch jede Einrichtung und jedes Unternehmen kann online bewertet werden. Die AZ hat einige der kuriosesten Rezensionen aus dem Grossraum Aarau-Lenzburg zusammengetragen.

Wer eine Pferdeallergie hat, sollte die Pferderennbahn in Aarau vielleicht besser meiden. Alexander Wagner

Wer vor Ende der 90er-Jahre seine Meinung über ein Lokal oder eine Firma kundtun wollte, musste dies in Form eines Anrufs, Briefs, über Beschwerdeformulare oder mittels Mund-zu-Mund-Propaganda tun. Das alles änderte sich mit Google und dem dazugehörigen Bewertungs-Tool. Jedes Unternehmen, jedes Restaurant und jede öffentliche Einrichtung kann heute mit einem bis fünf Sterne sowie einem Kommentar bewertet werden.

Letzterer fällt hin und wieder ziemlich kreativ aus. Die AZ hat sieben der schrägsten Bewertungen öffentlicher Einrichtungen in der Region zusammengetragen.

Bahnhof Aarau (160 Google-Rezensionen, Bewertung: 4.0)

Den Start der Bewertungstour macht der Aarauer Bahnhof. Ein User bewertet diesen mit drei von fünf Sternen und vergibt somit einen Stern weniger, als der Durchschnitt der rund 160 Bewertungen. Der Grund für den Abzug: Es gibt kein Döner-Kebab-Lokal am Bahnhof – eine inakzeptable Situation, findet der Autor. Er beendet seine Rezension mit: «Gehört doch zum Mobiliar, so eine Döner-Bude am Bahnhof – ehrenlos.»

Google

Obergericht Aargau (3 Rezensionen, Bewertung: 2.7)

Deutlich zufriedener ist eine Person, die vor zwei Jahren das Aargauer Obergericht besuchte. «Mitarbeiter sind lit», schreibt sie und mein damit, das die Mitarbeitenden super seien. Ob sich die Aussage auf die Beantwortung einer Frage oder einen geglückten Freispruch bezieht, bleibt ein Geheimnis.

Google

Kantonspolizei Aargau (19 Rezensionen, Bewertung: 3.1)

Unerwartet zufrieden war auch ein junger Mann, der vor knapp einem Jahr nachts betrunken festgenommen wurde. «Die junge Polizistin war sehr freundlich und machte die Handschellen nicht zu fest zu», schreibt er in seiner Bewertung der Kantonspolizei Aargau. Insgesamt verleiht er der Kapo vier von fünf Sternen – einen mehr als der Durchschnitt der knapp 20 Rezensionen. Den Abzug gab es gemäss dem Autor unter anderem wegen fehlender alkoholischer Getränke in der Ausnüchterungszelle. Dennoch würde er das Erlebnis weiterempfehlen und beendet seine Bewertung mit: «Gerne wieder!»

Google

Regionalpolizei Lenzburg (35 Rezensionen, Bewertung: 2.3)

Schlecht weggekommen ist dafür die Regionalpolizei Lenzburg, zumindest bei einer Person. Dies, weil die Repol die Katze einer Userin nicht finden konnte. Auch der Durchschnitt der rund 35 Bewertungen fällt mit 2,3 Sternen bescheiden aus, wobei die meisten schlechten Bewertungen von Personen stammen, die eine Busse erhalten haben.

Google

Sandsteinhöhlen Gränichen (167 Rezensionen, Bewertung: 4.6)

Auch im Wynental war jemand vor drei Jahren unzufrieden. Dieses Mal geht es um die Sandsteinhöhlen in Gränichen. Von denen habe der User mehr erwartet. Gestört haben ihn aber vor allem schreiende Kinder, die angeblich durch die Höhlen rannten. «Konnte man nicht richtig geniessen», schreibt er. Das Urteil: zwei von möglichen fünf Sternen. Deutlich unter der durchschnittlichen Bewertung von 4,6 Sternen bei 167 Rezensionen.

Google

Raststätte Kölliken-Nord (1026 Rezensionen, Bewertung: 3.9)

Drei von fünf Sternen erhielt die Autobahnraststätte Kölliken-Nord. Abzug gabs einerseits wegen der langen Wartezeit im Burger King, andererseits störte sich die bewertende Person an der Erschliessung: «Jedes Mal steh ich vor der falschen Rolltreppe.»

Google

Pferderennbahn Schachen Aarau (480 Rezensionen, Bewertung: 4.3)

Fast perfekt war dafür das Erlebnis eines Users auf der Pferderennbahn im Aarauer Schachen vor vier Jahren – aber eben nur fast. Einen Stern Abzug gab es für die neu entdeckte Pferdehaarallergie. «Sonst eine tolle Veranstaltung», schreibt er abschliessend.