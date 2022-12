Aargau Verkehr Im Stress quer über das Bahngleis? Ein lebensgefährliches Spiel mit teuren Folgen Immer wieder kommt es vor, dass Personen Bahngleise überqueren, weil sie schneller von A nach B kommen wollen. Dies kann nicht nur gefährlich sein, sondern, wie ein 21-Jähriger in Hirschthal erfahren musste, auch teuer werden.

In Hirschthal sind die WSB-Gleise durch ein Geländer abgesichert. Flurina Dünki

Vor allem am Morgen um 6.30 Uhr überquerte ein 21-Jähriger in Hirschthal immer wieder die Bahngleise. Von der Hauptstrasse her kommend kletterte er jeweils über das Geländer und ging über die Gleise zur Haltestelle. So steht es im Strafbefehl, wie das Regionaljournal Aargau Solothurn meldet.

Rund 30 mal überquerte der 21-Jährige so die Bahngleise. Das ist verboten. Der 21-Jährige wurde werden mehrfacher Widerhandlung gegen das Eisenbahngesetz durch widerrechtliches Überschreiten der Gleise verurteilt. Kostenpunkt: 3000 Franken Busse und 700 Franken Gebühr für den Strafbefehl.

Hirschthal ist kein Einzelfall

Dies ist jedoch kein Einzelfall: Wie das Regionaljournal meldet, wurden im letzten Jahr von Aargau Verkehr 66 mal solche Überschreitungen angezeigt. Im Jahr zuvor waren es gar über 90 solche Anzeigen. Dieser Rückgang sei jedoch eher zufällig, es könne nämlich nur jemand angezeigt werden, wenn das Sicherheitspersonal der Bahn ihn auch erwische.

Die SBB warnt: Das Überschreiten der Gleise ist lebensgefährlich, auch wenn es den Anschein macht, dass die Züge langsam unterwegs seien. Bereits vor drei Jahren lancierte die WSB eine Sensibilisierungskampagne «Gleisüberschreitung ist gefährlich und strafbar», um auf die Gefährlichkeit einer Gleisüberschreitung aufmerksam zu machen. Damals stellte die WSB eine zunehmende Tendenz zur widerrechtlichen Gleisüberschreitung fest. (cwu)