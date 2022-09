Aargau Verkehr AG Neubau Bahnhof Oberkulm: Bauarbeiten sollen Ende Oktober starten Weil sie aktuellen Anforderungen nicht mehr entsprechen, sollen die zwei bestehenden Haltestellen in Oberkulm durch einen neuen Bahnhof ersetzt werden. Baubeginn könnte schon in ein paar Wochen sein.

Die Aargau Verkehr AG will die beiden bestehenden Oberkulmer Haltestellen durch einen Neubau auf der grünen Wiese ersetzen. Bild: zvg/AVA

In Oberkulm hält die Wynental- und Suhrentalbahn im Moment an zwei Orten; an den Haltestellen «Oberkulm Post» und «Oberkulm». Beide entsprechen den aktuellen baulichen und behindertengerechten Anforderungen nicht mehr. Seit rund sechs Jahren plant die Aargau Verkehr AG (AVA) deshalb einen neuen, zentral gelegenen Bahnhof.

Geplant war ursprünglich ein Baustart im Mai 2022. Noch hat das Bundesamt für Verkehr die Bewilligung aber nicht erteilt. Es fehlten Unterlagen für die technische Beurteilung. Die hat die AVA im März nachgereicht.

«Gemäss Bundesamt für Verkehr (BAV) ist die Plangenehmigung für das Projekt Neubau Bahnhof Oberkulm auf gutem Weg und sollte bis Ende September 2022 bei uns eintreffen», schildert AVA-Mediensprecher Michael Briner den aktuellen Stand. Damit sei ein Baustart Ende Oktober oder Anfang November 2022 möglich.

Wie es nach erteilter Genehmigung wirklich weitergeht, kommt aber auch darauf an, ob das Bundesamt Auflagen macht oder nicht, wie Briner im Mai gegenüber der AZ erklärte. «Im planerischen Idealfall würde der Baustart nach den Herbstferien 2022 erfolgen», sagte der Kommunikationsverantwortliche damals. Er ergänzte: «Ideal deshalb, weil wir in den Herbstferien bereits auf dem Abschnitt Oberkulm–Unterkulm eine Oberbausanierung durchführen, die Bau- und Technikunternehmen deshalb bereits auf Platz wären und gleich weiterarbeiten könnten.»

Die Sanierung findet unabhängig vom Projekt Bahnhof Oberkulm statt. Über die Oberbausanierung und den Bahnersatzverkehr für die Reisenden der WSB vom 3. bis 16. Oktober wird die AVA Briner zufolge in einer separaten Medienmitteilung in den kommenden zwei Wochen informieren.