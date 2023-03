Aargau Süd «Nicht alle mögen Jodeln und Jassen»: Diese Angebote für ältere Menschen könnten künftig umgesetzt werden Am Dienstagabend versammelten sich Vertreterinnen und Vertreter von verschiedenen Institutionen im Reinacher «Schneggen» zum Regionalen Vernetzungstreffen Alter. Das Ziel: Bedürfnisse der Älteren abzuklären und entsprechend Projekte ins Rollen zu bringen.

Eine Idee der Anwesenden am Vernetzungsanlass war, eine Arbeitsgruppe von Seniorinnen und Senioren zu gründen. (Symbolbild) Hanspeter Bärtschi

Die Bevölkerung in der Region Aargau Süd wird älter. Aktuell wohnen über 4900 Personen im Rentenalter dort, wie Christina Zweifel, Leiterin der Fachstelle Alter und Familie beim kantonalen Departement Gesundheit und Soziales (DGS), am Dienstagabend festhielt. Dann versammelten sich Vertreter verschiedener Organisationen im Bereich Alter zum Vernetzungstreffen mit dem Ziel, mögliche Projekte für die Zielgruppe festzulegen.

«Die Vielfalt innerhalb der Altersgruppe ist gross. Nicht alle mögen Jodeln und Jassen», stellte sie klar. Nebst Unterschieden wie Geschlecht, Herkunft, Vorlieben und soziale Netzwerke könne man die Gruppe vor allem nach dem Alter weiter unterteilen. So seien aktuell zwei verschiedene Generationen alt. «Es kommt beispielsweise vor, dass das Kind einer Person im Altersheim selber schon pensioniert ist», so Zweifel. Während die Menschen im Dritten Lebensalter als «Globetrotter und engagierte Freiwillige» eingestuft werden, sei die Ü-80-Bevölkerung eher pflegebedürftig.

Es sei also wichtig, bei der Planung eines Angebots für die ältere Bevölkerung deren Vielfalt in Hinterkopf zu haben, betonte Zweifel vor den rund 50 Anwesenden im Reinacher Schneggensaal. Darunter Vertreterinnen und Vertreter der reformierten Kirche, der Spitex, Apotheken, dem Kultur- und Begegnungszentrum Tulipan, von Gemeinden und verschiedenen Alterszentren der Region.

Ein Notfallblatt und mehr Bänkli

In verschiedenen Gruppen sammelten die Anwesenden Ideen zu fünf Kategorien. Wichtig dabei: «Bitte erschafft keine Luftschlösser, es geht um Projekte, die in den nächsten zwei bis drei Jahren umgesetzt werden können», so Zweifel. Am Ende der Veranstaltung wurden die Ergebnisse zusammengetragen.

Zum Thema Beratung und Unterstützung der älteren Personen wurde beispielsweise eine App genannt, die Notfallnummern speichert. Bei der sozialen Teilhabe und Partizipation nannten Anwesende die aufsuchende Arbeit. Ausserdem könne man sich eine Alterskommission vorstellen. «Schliesslich sind Seniorinnen und Senioren ja die Experten», sagte der Reinacher Ammann Julius Giger am Event.

Weiter kam beim Thema «Wohnen, Mobilität und öffentliche Räume» die Idee auf, mehr Bänkli in den Gemeinden aufzustellen, damit sich die älteren Menschen auf ihren Spaziergängen setzen können, sollten sie müde werden. Vernetzen sollen sich die Personen an Anlässen, die von verschiedenen Vereinen organisiert werden, in denen Seniorinnen und Senioren angemeldet sind. «Gerne hätten wir hier auch Kulturvereine dabei, damit die Angebote nicht grösstenteils von der Kirche kommen», sagte die reformierte Pfarrerin Maja Petrus.

Zum Thema «Informieren» hatten die Anwesenden bereits ziemlich konkrete Ideen: Eine Nummer in jeder Gemeinde, nur für Altersfragen. Eine solche sei eigentlich Pflicht in jeder Gemeinde, jedoch wüssten das nicht alle. «199» wurde dabei als perfekte Nummer für ein solches Angebot ernannt. «Unkompliziert, die Nummer kann man sich gut merken», sagte ein Anwesender.

Als nächster Schritt sei nun zu prüfen, welche Projekte realistisch und welche Akteure wofür zuständig sind. Bis im Sommer hofft Impuls Zusammenleben, eine konkrete Vorstellung von kommenden Projekten zu haben.