Aarau Theaterstück: Es hat Pinguine in der Arche neben der Aarauer Sternwarte Das Theater 49 lässt auf der Arche drei Pinguine und eine Taube zappeln – Premiere ist am 4. Januar.

Rums! Die Arche ist gestrandet. Wie arrangieren sich die Pinguine (v. l. Delia Berner, Thomas Waldmeier, Gesa von Hirschheydt) mit dieser Situation? Bild: Peter Weingartner

Pinguine neben der Sternwarte der Alten Kanti Aarau? In der Tat: Ab dem 4. Januar wird im Theaterraum, der genau 49 Plätze fürs Publikum bietet, wieder Theater gespielt. «An der Arche um Acht» heisst das Stück von Ulrich Hub. Heinz Schmid, ehemaliger Lehrer und passionierter Theatermacher, hat es für seine ehemaligen Zöglinge Delia Berner, Gesa von Hirschheydt, Thomas und Mirjam Waldmeier, allesamt 30 und älter, eingerichtet. An den Wochenenden wird geprobt; am letzten Samstag erstmals in den angedeuteten Vogelkostümen, massgeschneidert von der Frau des Regisseurs.

Seit Jahren spielt das Theater@49, ein Verein, Stücke, die mit einigem Tiefgang unterhalten. Keine Schwänke, und wen wundert’s, dass Friedrich Dürrenmatt schon mehrfach zu Kleintheaterehren kam. Vordergründig ist das diesjährige Stück eine Geschichte über Freundschaft und Solidarität, auch über Optimismus, Hoffnung; dahinter wabern philosophische Fragen über Gott und die Welt. «Wunderbar respektlos, befreiend und gleichzeitig tiefgründig», ist auf dem Flyer zu lesen. Er soll in einer Kiste sitzen, dieser Gott, und er schreit nach Käsekuchen. Es ist der dritte Pinguin, der sich dort versteckt, dabei hatte Noah doch von allen Tieren bloss ein Paar gewünscht.

Spiellust und Ernsthaftigkeit auch bei den Spielenden

Heinz Schmid spielt als Erzähler mit und begleitet die von ihm arrangierten Lieder auf der Gitarre. Ein fideles Quintett probt ganz oben in der Alten Kanti. Lust am Spielen, dazu «flache Hierarchien», wie Gesa meint: Das passt. Im Proben steckt auch das Ausprobieren, und so lässt Heinz Schmid eine Szene mehrfach wiederholen, hat auch ein Ohr für Ideen und Vorschläge von der Bühne. Lässt Varianten durchspielen. «Versuch, in dieser Gestimmtheit zu bleiben», weist er einen Pinguin an, und er lobt, wenn die Länge einer Pause genau stimmig ist. Gespür für Wirkung in den Details. Und bei aller Spiellust: Ernsthaftigkeit.

Nicht nur der Regisseur bringt seine Erfahrung ein. Auch die Spielenden, zwei davon haben Biologie studiert, eine Politologie und eine Sportwissenschaften, kennen einander vom Kantitheater her. «Es kommt auch vor, dass jemand von uns die Regie übernimmt und Heinz spielt», sagt Thomas. Zwei der aktuellen Crew – die wechselt je nach Verfügbarkeit, Zeit, Ort – hatten mal professionelle Ambitionen, versuchten, in einer Schauspielschule unterzukommen. Sie leben ihre Leidenschaft nun in der Nachbarschaft der Sternwarte aus.

Eintritt frei, aber Reservation ist zwingend

Premiere ist am Mittwoch, 4. Januar, im Theater 49 der Alten Kanti Aarau an der Bahnhofstrasse 91 in Aarau. In der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr wird dem Stück der letzte Schliff verpasst. Weitere Aufführungen, jeweils um 20 Uhr, gibt es am 6., 7., 12., 14., 19., 20. und 21. Januar. An den Sonntagen 8. und 15. Januar wird das Stück um 17 Uhr gespielt. Gleiches gilt für das Gastspiel im Spittel Küttigen am 22. Januar. Der Eintritt ist frei, Kollekte. Wichtig: Eine Reservation ist zwingend; theater49.aarau@gmail.com. Und für die Aufführung in Küttigen unter www.kkkr.ch.