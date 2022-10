Aarau Romands haben den Narren am Rüeblimärt gefressen: «Wir schütten mit Rüebli den Röstigraben zu» Am kommenden Mittwoch ist Rüeblimärt. Das stösst heuer insbesondere bei den Romands auf reges Interesse: Der Sender RTS will am Markttag live aus Aarau berichten.

Rüeblimärt 2022: Da gibt es nicht nur Rüeblichörbli, sondern wohl auch

paniers de carottes. Sandra Ardizzone

Bei jeweils gut 30'000 Besucherinnen und Besuchern am Aarauer Rüeblimärt sind garantiert jeweils ein paar hundert aus der Westschweiz angereist. Doch dieses Jahr dürften es noch ein paar mehr sein: Denn RTS, das welsche Pendant zu SRF, interessiert sich heuer besonders für den Rüeblimärt. So konnte Danièle Turkier, Geschäftsführerin von Aarau Standortförderung und Beisitzerin des neu gegründeten Rüeblimärt-Vereins, nicht nur ein Interview für die Gartensendung «Côté Jardin» geben, RTS will am Markttag selbst gar live aus Aarau berichten.

Ein Teil des Vorstands des Vereins Rüeblimärt Aarau: Maria Kuhn, Marc Jaisli, Danièle Turkier, Ursula Keller, Christoph Urech (v.l.). Nadja Rohner

Die Romands haben ganz offensichtlich den Narren am Rüeblimärt gefressen: für die Organisatoren des Rüeblimärts natürlich ein Glücksfall. Und irgendwie doch auch naheliegend, wie Ursula Keller, Co-Präsidentin des neuen Vereins, sagt: «In der Welschschweiz ist die Wertschätzung gegenüber der Landwirtschaft meiner Meinung nach eine andere als bei uns. Entsprechend ausgeprägt ist auch das Interesse an landwirtschaftlichen Themen oder Ereignissen.»

Was für Auswirkungen die mediale Präsenz des Rüeblimärts in der Westschweiz kommenden Mittwoch haben könnte, ist natürlich nur Kristallkugellesen. Aus welchen Landesteilen wie viele Besucherinnen und Besucher anreisen, weiss niemand. «Wir wissen auch nicht, wie viele Carreise-Unternehmen aus welchen Regionen einen Ausflug nach Aarau anbieten», so Keller. Geschuldet sei dies der sehr kurzen Vorbereitungszeit von nur gerade fünf Wochen; der Verein Rüeblimärt wurde im September gegründet, weil die bisherigen Organisatoren den Markt kurzfristig abgesagt hatten.

Bezüglich der welschen Besucherinnen und Besucher lasse man sich nun gern überraschen, und irgendwie klappe es mit der Verständigung und dem Austauschen von Zubereitungsarten auf Französisch dann schon. «Notfalls mit Händen und Füssen. Das hat ja auch seinen Charme», sagt Keller und lacht. «Wir schütten jetzt mit Rüebli den Röstigraben zu.»

Erstmals mit offiziellem Eröffnungsakt

Zur 40. Ausgabe erfährt der Rüeblimärt einige Neuerungen. So gibt es unter anderem erstmals einen offiziellen Eröffnungsakt: Stadträtin Silvia Dell'Aquila wird eine kurze Eröffnungsrede halten, bevor um 7.30 Uhr ein Band beim Fischlibrunnen durchgeschnitten und der Rüeblimärt offiziell eröffnet wird. Und erstmals kann man dieses Jahr mit einem Rüebli-Bier aus der Brauerei der «Stadtwächter» anstossen.

Neue Holzskulptur «RÜEBLIMÄRT» steht im Aarauer Schachen. Nadja Rohner

Erstmals aufgestellt werden zudem ein Fondue-Chalet (auf dem Kirchplatz) sowie ein hölzerner Rüeblimärt-Schriftzug. Dieser steht aktuell noch im Schachen, zieht aber Anfang Woche an die Ecke Laurenzenvorstadt/Kasinopark.