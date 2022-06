Aarau «Friends»-Musik von einst und heute: Probenbesuch beim Kammerchor Aarau Die Sängerinnen und Sänger freuen sich spürbar auf das anstehende Konzert zum Thema «Friends», in dem sie von Bach und Purcell locker zu den Beatles wechseln.

Ramin Abbassi ist der Dirigent des Kammerchors Aarau Joel Adank / AAR

Man hört es von Weitem, dass die Probe in der Stadtkirche begonnen hat: «Uiiii, Uiiii, Uiii» singen sie mit weit ausholender Armbewegung in den Raum hinaus, so singen sie sich ein, Atmen tief, dann führt sie ihr Dirigent Ramin Abbassi virtuos in die Höhe, es folgen die tiefen dunklen Töne, nun sind sie bereit für die Bach-Motette «Jesu, meine Freude».

Es ist jedes Mal ein besonderer Moment, wenn sich alle Stimmen zum Gesamtklang erheben, der grosse Kirchenraum verstärkt noch dessen Wirkung. Als Abbassi zum ersten Mal abbricht, lobt er den vollen Klang, die Ausgewogenheit der Stimmen. Er möchte ihn aber noch etwas filtern, durchsichtiger machen: «Wenn ihr die Staccato-Einsätze deutlicher artikuliert, kann man sie besser verstehen, bitte dieselbe Stelle nur mit den Frauenstimmen.» Und siehe da, als auch die Herren wieder dabei sind, wirkt der Klang durchsichtiger, die Einsätze sind klarer.

In diesen Chorklang einfinden müssen sich auch Simon Hehlen, der den Basso continuo auf einem Orgelpositiv spielt, und die Cellistin Deborah di Marco. Ist die Orgel zu laut, überdeckt sie den Gesang. Abbassi probt zügig weiter. Er lässt den Chor nicht einfach durchsingen, sondern probt ausgesuchte heikle Stellen: «Ich möchte, dass die Damen den Text dieser Passage einmal nur sprechen, und das genau im Rhythmus, und vergesst nicht, auch gemeinsam zu atmen.»

Es wird auch auf schwedisch gesungen

Dann sind die Herren alleine dran, Abbassi tanzt dirigierend nach hinten in den Raum, damit sie bis zu ihm weit in den Raum hinaus singen. Und auf einmal klatscht er in die Hände, damit sie das Tempo halten. Er ist dynamisch und voller Energie. «Wir haben ganz bewusst einen jungen Dirigenten gewählt,» erzählt Präsident Theo Wyss in der Chorpause. «Ich bin offen für Neues, wir machten schon ein Projekt mit Bewegung und Licht, und wir nahmen sogar an einem Jodler-Workshop teil!» Das kann die Chorsängerin Franziska Burkart nur bestätigen: «Ich schätze das Unkonventionelle sehr, und Abbassis Energie ist einfach grossartig.»

Es ist ein ungewöhnliches Programm, das der Kammerchor unter dem Motto «Friends» präsentiert. Neben Bach und Purcell kommen auch ein Volkslied aus der Schweiz und eines aus Schweden zum Zug, notabene in schwedischer Sprache. Und aus der Moderne wird das leise, vielstimmige «Lux Aurumque» gesungen, welches der US-amerikanische Komponist Eric Whitacre im Jahr 2000 schrieb. Der stilistische Wechsel zu den Beatles ist gar nicht so einfach, aber er macht Spass. Deren Song «With a Little Help from My Friends» wurde übrigens 1967 sogleich zu einer Hymne für die Freundschaft.

Der in Möriken aufgewachsene Abbassi ist Musiklehrer am Zürcher Gymnasium Freudenberg, dort leitet er auch eine Band und den Chor. «Wenn man viel mit Jugendlichen arbeitet, gehört die Popularmusik einfach dazu,» erzählt Abbassi. «Es ist mir aber ein Anliegen, eine gute Balance zwischen Klassik und Unterhaltung zu finden. Das möchte ich auch in diesem Konzert mit dem Kammerchor umsetzen. Unterhaltungsmusik singt man mit mehr Körpereinsatz und anderen stimmlichen Farben, das erweitert die Möglichkeiten des Chores.»