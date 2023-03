Aarau Aarauer Traditionsunternehmen schliesst die Tore: Nach 78 Jahren meldet die Aschwanden Aarau AG Konkurs Der 1945 gegründete Aarauer Dachdeckerbetrieb Aschwanden hat den Betrieb geschlossen und Konkurs angemeldet.

Die an der Distelbergstrasse domizilierte Dachdeckerfirma Aschwanden Aarau AG ist Konkurs. Bild: Florian Wicki

Ruft man im Büro in Aarau an, wird man vom Anrufbeantworter empfangen. Der erklärt, das Büro sei ab sofort nicht mehr besetzt: «Die Aschwanden Aarau AG ist Konkurs.»

Die in der Zimmerei, Dachdeckerei und im Holzbau tätige Firma wurde bereits 1945 gegründet. Seit da hat sie sich als fester Bestandteil der Region etabliert, davon zeugen diverse Sponsoring-Aktivitäten und wohltätige Aktionen. So hat das Unternehmen etwa in der Weihnachtszeit den Samichlausbesuch in der Aarauer Igelweid organisiert – samt Esel und Chlaussäckli. Zuletzt waren laut dem Aarauer Gewerbeverband 20 Personen bei Aschwanden beschäftigt.

Vor ein paar Jahren schien das Unternehmen noch gut kapitalisiert zu sein: Es übernahm per 2017 die ebenfalls in Aarau domizilierte und 1947 gegründete Wassmer Bedachungen AG. Firmeninhaber Beat Wassmer wollte kürzertreten, fand aber keine Nachfolge. Da die beiden Firmen bereits seit ein paar Jahren zusammengearbeitet haben, war die Übernahme die naheliegendste Lösung.

Nun gibt es beide Firmen nicht mehr. Der Konkurs wurde bereits am 8. März eröffnet, heisst es im kantonalen Amtsblatt. Firmeninhaber Marcel Aschwanden, der das Unternehmen in der fünften Generation führte, war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.