A1/Kölliken Auffahrkollision hinterlässt Fragen: Polizei sucht Augenzeugen Am Freitagmorgen kam es beim A1-Anschluss Aarau-West zu einer Auffahrkollision. Aufgrund widersprüchlicher Aussagen sucht die Kantonspolizei Augenzeugen.

Aufgrund widersprüchlicher Aussagen der beiden Verkehrsteilnehmer sucht die Polizei Zeugen. (Symbolbild) Keystone

(luk) Der Unfall ereignete sich am Freitagmorgen, kurz nach zehn Uhr auf der Suhrentalstrasse in Kölliken. Der Fahrer eines grauen VW Golf fuhr auf dieser Strasse in allgemeiner Richtung Aarau. Gleichzeitig mündete von der A1-Ausfahrt kommend ein weisser Skoda Octavia vor ihm in die Suhrentalstrasse ein. Bei diesem Manöver soll es zu gegenseitigen Unmutsbekundungen in Form von Gesten gekommen sein.

In der Folge prallte der VW Golf ins Heck des Skoda. Dabei wurden beide Autos beschädigt. Der Fahrer des hinteren Wagens machte gegenüber der Kantonspolizei Aargau geltend, vom Vordermann gezielt ausgebremst worden zu sein. Da dieser solches bestreitet, sucht die Mobile Polizei in Schafisheim (Telefon 062 886 88 88) Augenzeugen.

Aktuelle Polizeibilder vom März 2021: