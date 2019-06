Bereits am Wochenende darauf (25./26. Mai) muss das Kindergartenareal erneut von Flegeln heimgesucht worden sein. So wurde «gekautes Essen auf dem Kindergartenareal verstreut und sogar in den Briefkasten gespuckt», wie die Gemeinde mitteilt. Jetzt hat der Gemeinderat eine Belohnung von 500 Franken für Hinweise ausgesetzt. Gemäss Wortlaut in der Gemeindemitteilung ist es dem Gemeinderat ernst: "Zögern Sie nicht und wenden Sie sich direkt an den Gemeindeschreiber Manuel Bolt." Hinweise werden unter 062 738 50 66 oder manuel.bolt@kirchleerau.ch entgegengenommen. (fdu)