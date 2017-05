Was war das für ein Durcheinander. Peter Diem lacht. «Vollgestopft war der Gaden, Gerümpel bis unter die Decke.» Werkzeug, Papier, Möbel, Lastwagenteile und sogar eine alte Dusche. Ein Kreisrohr mit Löchern, angehängt an einen Wasserbehälter. Dann zog einer eine alte Waage aus dem Durcheinander und für Diem war der Fall klar. Das war die alte Salzwaage. Das wichtigste Stück im Haus, das, was der Familie Suter, die im Strohdachhaus an der Hauptstrasse wohnte, ihren Dorfnamen gab: die Salzmes. Bis 1941 hatten die «Salzmes» die kantonale Lizenz für den Salzverkauf, die Verkaufsstelle war exklusiv.

Über dreissig Jahre ist das her, dass die Männer vor dem vollgestellten Gaden standen. Die Gemeinde hatte das Haus 1981 der 92-jährigen Martha Suter, dem Salzme-Marthi, abgekauft, für 315 000 Franken. «Überraschenderweise», sagt Diem. «Wir wussten überhaupt nicht, dass der Gemeinderat Verhandlungen geführt hatte.» Salzme-Marthis Auflage: Aus dem Haus sollte ein Dorfmuseum werden.

«Wollte die Leute wachrütteln»

Die Federführung beim Einrichten des Museums übernahm Peter Diem, der ehemalige Bezirksschullehrer. Er hatte schon in den Siebzigerjahren eine Ausstellung mit Gegenständen aus dem Dorf organisiert. Als Reaktion auf die vielen Abbrüche alter Häuser, Dorfgeschichte, die mir nichts, dir nichts dem Erdboden gleich gemacht wurde. «Ich wollte die Leute wachrütteln», sagt er.

Heute ist Peter Diem fast 90 Jahre alt. Und auch wenn der Körper nicht mehr so recht mag, so ist sein Verstand noch immer glasklar. An jede Zahl, jedes Jahr kann er sich erinnern. Er kennt das Salzmehus wie kein Zweiter. Und so kommt es ab und zu vor, dass Christoph Haller, einst Diems Schüler und heute Präsident der Museumskommission, sich bei Diem rückversichert. Wegen eben in einer Abstellkammer gefundener Butzenfenster, zum Beispiel. Und dann kommt es auch vor, dass es Haller, wenn Diem von der Dusche im vollgestopften Gaden erzählt, wie Schuppen von den Augen fällt. «Diese Dusche kenne ich, die hat bei Hermann Suter hinter dem Haus gehangen.»