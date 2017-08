Am 21. Oktober 2016 wurde bei der Alu Metall Guss AG (AMG) in Gontenschwil ein allerletztes Mal eingeheizt. Seither sind die Schmelzöfen kalt. Der grösste Arbeitgeber im Dorf schloss seine Tore für immer.

Die Fabrikation wurde nach Rumänien verlegt. Jetzt bringt eine 28-jährige Deutsche Leben in die leerstehenden Hallen zurück. Anja Vaas, Tochter des Inhabers Georg Vaas und seit Mai Geschäftsführerin der AMG Gontenschwil – die nebenbei ihre Dissertation auf dem Gebiet der Diamantpreise schreibt – probiert die Fabrikationsflächen wieder zu vermieten.

Die junge Unternehmerin, Energiebündel und Visionärin, will Arbeitsplätze nach Gontenschwil zurückbringen, mehr noch, sie will «den Spirit dieses Ortes weiterleben lassen», wie sie sagt. Leere Worte sind das nicht. Immerhin sind schon für einen Viertel der 31 550 Quadratmeter Fabrikationsfläche Mieter gefunden. Mit mehreren Interessenten steht sie kurz vor Vertragsabschluss.

Namen nennen will sie deshalb noch keine. Nur so viel: «Es sind Unternehmen aus verschiedenen Branchen, aus dem IT-Bereich, dem Handels- und Dienstleistungsgewerbe oder der Lagerhaltung. Vom Start-up bis zur etablierten Firma, die sich weiterentwickeln will.»

Start mit Fitnessstudio gelungen

Den Anfang machte das Fitnessstudio NRG Gym, das bereits vor Jahresfrist in eine der Hallen eingezogen ist – allem Anschein nach mit Erfolg: Die vier Inhaber aus Reinach und Umgebung, Michael Hager, David Eichenberger, Manuel Amrein und dessen Bruder Sandro, haben vor gut einer Woche ihr zweites Studio in Oberbipp eröffnet.

Unterdessen sind auch die übrigen Produktionshallen leer geräumt, die einst von der Giesserei geschwärzten Wände wieder weiss. Die Anlagen sind im Frühjahr mittels Online-Auktion verkauft worden. «Über 20 Nationen hatten teilgenommen», sagt Anja Vaas, die ihre Studien nicht nur im Finanz- und Rechnungswesen abgeschlossen hat, sondern auch sechs Sprachen spricht, darunter Rumänisch und Chinesisch.

Vollgas für ihre Vision

«Es ist so viel Potenzial in diesen Räumen vorhanden.» Wenn Anja Vaas über die Hallen spricht, kommt die Jungunternehmerin in Fahrt. «Es funktioniert alles, man kann kommen und loslegen. Wir sind parat.» Was für die Infrastruktur gilt, gilt auch für sie als Person. Ihr Ziel ist es, «die AMG wieder zu füllen», wie sie sagt.

Und um dies zu erreichen, gibt sie Vollgas: Unter der Woche wohnt sie in Gontenschwil, an den Wochenenden fährt sie heim an den Tegernsee. Es sei denn, sie arbeitet grad wieder das Konzept einer neuen Idee aus. Ideen hat sie viele.