Der 8. Juli 2017 geht in die verschiedensten Geschichtsbücher ein. So prasselte in den letzten 134 Jahren, seit in Zofingen Niederschläge gemessen werden, nie so viel Regen in einem Gewitter vom Himmel wie an diesem Tag.

Nie zuvor hat ein Unwetter in dieser Region so hohe Schäden verursacht – je nach Rechnungsart zwischen 90 und 100 Millionen Franken.

Bilder von den Unwetterschäden in Bottenwil: