1870 sorgte Hermann Mauch in Teufenthal für süffigen Dorfklatsch. Erst seit einem Jahr war er für die Postablagestelle an der heutigen Wynentalstrasse zuständig. In dieser Zeit machte er 600 Franken Schulden. Er beschuldigte die eigene Mutter, Bargeld aus der Postkasse geklaut zu haben, und verbrachte seine Freizeit «unnuzt und faulenzerisch», wie der Gemeinderat an die Postdirektion in Aarau schrieb.

Auch in der heutigen Zeit gibt die Post in Teufenthal zu reden. Seit 2012 sind Päckli und Briefe ein Nebengeschäft in der Postagentur im Volg. Nun wird das ehemalige Postgebäude an der Dorfstrasse abgerissen. Damit geht eine lange Geschichte zu Ende.

Sie beginnt Anfang des 19. Jahrhunderts. Nachdem sogenannte «Talbötte» Sendungen lange zu Fuss von Aarau in die Wynentaler Haushalte gebracht hatten, öffneten in den 1830er-Jahren mehrere Postablagestellen. So auch in Teufenthal im Gasthof Herberge. Entgegengenommen hat die Briefe und Pakete damals die Wirtefamilie Karrer (spätere Trostburg-Besitzer). 5 Franken erhielt Vater Ludwig Karrer 1833 für die Ausübung dieses Amtes. Sein Sohn Johannes Karrer verdiente 1860 mit 180 Franken pro Jahr deutlich mehr.