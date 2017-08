Von Weizen zu Milch

Es war auch eine Zeit des wirtschaftlichen Umbruchs: Das Aufkommen der Fabriken bedrohte Heimarbeiterexistenzen, beispielsweise im Bereich der Textilien, wo an grösseren Flüssen unter Nutzung der Wasserkraft Spinnereien und Webereien entstanden. Und in der Landwirtschaft bahnte sich ein Strukturwandel an, wie das Historische Lexikon der Schweiz schreibt: «Die Konkurrenz billigen ausländischen Getreides leitete ab 1850 einen Wechsel vom Getreidebau zur Milchwirtschaft und zum Futterbau ein.» Die Bauern um Schöftland haben das früh bemerkt: Ihre Käserei war nach Jonen die zweite im Kanton. So ist es in der Chronik der Gemeinde Schöftland zu lesen.

Bernhard Gafner ist der letzte Käser, der in der Chäsi noch Emmentaler gemacht hat. Von 1983 bis 1999 arbeitete er in der Käserei. Nur vom Hörensagen weiss er, woran sich Gemeindeschreiber Ruedi Maurer noch gut erinnert: «Der Bruder des Käsers Schüpbach hat mit einem offenen Elektrofahrzeug mit Milch, Butter und Joghurt im Dorf seine Tour gemacht.» Gafner war nicht mehr Angestellter der Käsereigenossenschaft. Er kaufte die Milch und verarbeitete sie auf eigenes Risiko: Milchkäufer, nicht Lohnkäser. Für die Käserei, wo er mit seiner Familie wohnte, bezahlte er einen Mietzins. Zur Käserei gehörte ein Laden, den seine Frau Margrit führte. Gekäst wurde nur im Sommer, wegen der Silofütterung im Winter. «Etwa 60 Prozent der gesamten Milchmenge von 1,2 Millionen Kilo pro Jahr haben wir verkäst», sagt er. Das ergab 1990, im Jubiläumsjahr, 40 Tonnen Käse.

Soziales ging verloren

Bernhard Gafner hat den neueren Strukturwandel miterlebt: Preiszerfall bei der Milch, stagnierender Käseabsatz. «Der Verkauf der Offenmilch ging stark zurück; wenn jemand starb, hatten wir einen Kunden weniger», sagt er lakonisch. Mit 44 Jahren hat er sich gegen die «7-Tage-Belastung bis zur Pensionierung» entschieden. Er arbeitet seither bei einer Käsehandelsfirma. Dass die Käserei 2010 schloss, bedauert er: «Das Soziale ging verloren.» Der Käsereiplatz als Ort des Austausches zwischen den Bauern. Im Laden habe man Neuigkeiten verhandelt, seine Frau sei auch «Seelendoktor» gewesen für Frauen, die ihr das Herz ausgeschüttet hätten.

Ruedi und Patricia Aeschlimann folgten auf Gafners. Der allerletzte Käser hat noch bis 2006 halbharte Käsemutschli hergestellt und bis zum endgültigen Ende der Käserei 2010 die Milch angenommen. «Zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben wäre es auf die Länge geworden», sagt Ruedi Aeschlimann. Er hörte auf, als die Rechnung noch einigermassen aufging, konnte etwa zehn Läden vor allem mit Joghurt und Quark beliefern. «Der Lebensmittelladen Vögeli in Aarau war der grösste Abnehmer», sagt Aeschlimann. «Wandel der Zeit», sagt er und macht niemandem einen Vorwurf. Nun arbeitet er als Käser im luzernischen Schlierbach, produziert Emmentaler als Angestellter der Emmi AG.

Gebäude ist 80 Jahre alt

Die Käsereigenossenschaft hatte übrigens durchaus Konkurrenz. So die Käsehandlung Lüthy oder den Milchhändler Leu aus Hirschthal. Leu gab «1918 seinen Detailhandel in Schöftland auf, wofür er mit Fr. 200.- entschädigt und die Hirschthaler Milchlieferanten aus der Gesellschaft entlassen wurden». So die Chronik. Die erste Käserei stand nördlich des Bezirksschulhauses. 1937 wurde die nun dem Abbruch geweihte Käserei gebaut.