12 Häuser am Dorfrand geplant – doch die Chancen auf den Baustart sehen schlecht aus

Vor einem Jahr wurden die zwei Parzellen der «Mairüti» am Zetzwiler Hang aus der neuen Bau- und Nutzungsordnung ausgeklammert. In der Gemeindeversammlung vom November 2019 entbrannte eine rege Diskussion über das Gebiet von 6255 Quadratmetern, das der Gemeinderat gerne als Wohnraum sähe: Die Aussicht reicht bis zur Kirche Gontenschwil am Hang gegenüber. Unterhalb ist Wohnzone, oberhalb beginnt die Landwirtschaftszone. Das Gebiet war in der neuen Bau- und Nutzungsordnung (BNO) als Landwirtschaftsland vorgesehen. Die Eigentümer beider Parzellen möchten sie aber in der Wohnzone sehen. Sie wollen insgesamt zwölf Einfamilienhäuser darauf bauen.

Der Grund: Als Landfleck am Rande des Dorfs hätte es Bauland schwer, beim Kanton durchzukommen. Zetzwil müsste nach innen verdichten, denn hierzu besteht noch Potenzial. Auch deswegen, weil die Gemeinde in den vergangenen Jahren nicht so sehr gewachsen ist wie prognostiziert. Es gibt momentan also noch mehr ungenutztes Bauland als für das Jahr 2020 ursprünglich angenommen, und das sollte bebaut werden, bevor man über weitere Wohnflächen beschliesst.Die Einwohner möchten das aber wagen. Sie nahmen einen Teilrückweisungsantrag zur Mairüti, gestellt vom Grundeigentümer einer der Parzellen, an. Die restliche BNO wurde genehmigt.

Zusammensitzen mit ­Kanton hatte keinen Erfolg

Über den weissen Flecken im Zonenplan stimmt die Gemeindeversammlung vom 26. November nach Überarbeitung durch den Gemeinderat erneut ab. Ins Blaue lassen Gemeinderat und Planungsfirma SWR die Einwohner aber nicht abstimmen. Sie besprachen sich mit der kantonalen Abteilung für Raumentwicklung.