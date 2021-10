Wohlen Unfall an der Ringstrasse: Zwei Leichtverletzte im Spital Am Donnerstagnachmittag ereignete sich eine Kollision zweier Fahrzeuge an der Ringstrasse.

Kollision an der Ringstrasse. Bild: MZM

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich an der Ringstrasse in Wohlen ein Unfall. Dabei kollidierten zwei Autos seitlich-frontal miteinander. Mehrere Ambulanzen fuhren vor, es gab zwei Leichtverletzte Personen, die ins Spital gebracht wurden. Die Abklärungen der Kantonspolizei laufen noch. (hck)