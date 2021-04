Wohlen Nach tragischem Unfall: 81-Jährige ist ihren Verletzungen erlegen Die Seniorin, die letzte Woche als Fussgängerin von einem Auto erfasst worden war, erlag im Spital ihren Verletzungen.

7 Bilder 7 Bilder Ein 73-jähriger Autofahrer bog vom Bünzweg in die Bünzstrasse ein. Brk News

Die 81-Jährige verstarb vergangene Nacht im Spital, wie die Kantonspolizei heute Freitag mitteilt. Sie war am 21. April in Wohlen als Fussgängerin von einem Auto erfasst und mitgeschleift worden. Der 73-jähriger Autofahrer bog vom Bünzweg in die Bünzstrasse ein und erfasste aus noch unbekannten Gründen die Frau, die sich auf dem Trottoir befand. Sie wurde vom Fahrzeug noch mehrere Meter mitgeschleift.

Aktuelle Polizeibilder: