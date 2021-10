Wetter Wetterwechsel am Wochenende – am Sonntag wird es stürmisch Während am Samstag noch Grillwetter herrscht, wird es am Sonntag zunehmend ungemütlich. In den Alpen sind sogar Orkanböen möglich. Auch im Flachland kann es richtig windig werden.

In den Bergen kann es zu Orkanböen kommen. Auch im Flachland wird es windig. Keystone

Der goldene Herbst begleitet uns auch ins Wochenende. Nach einigen Schauern in der Nacht auf Samstag präsentiert sich das Wetter freundlich und sonnig. Perfekt für den Grillnachmittag also. Doch schon gegen Abend ziehen immer mehr Wolken auf, schreibt Meteonews. Weil der Druckunterschied zwischen der Alpennord- und der Alpensüdseite zunimmt, dreht der Föhn dann richtig auf. In der Nacht auf Sonntag bricht er in vielen Föhntälern durch, heisst es in der Mitteilung.

Am Sonntag wird es dann noch windiger. Im Urnerland und im Haslital können die Böen über 100 km/h erreichen, im Rheintal sind es noch 70 bis 90 km/h. In den Bergen kann es an exponierten Lagen zu Orkanböen kommen. Zeitweise kann der Föhn auch ins Flachland ausgreifen, schreibt der Wetterdienst. Immerhin bringt der Wind mildes Wetter bis zu 25 Grad mit.

Für einige Regionen gilt allerdings eine Sturmwarnung, wie Meteo Schweiz auf Twitter schreibt.

Warnung des Bundes: starker Sturm. Gefahrenstufe 3 (von 5). Betroffene Regionen, weitere Informationen und Verhaltensempfehlungen auf https://t.co/qjoYMzvqsA und https://t.co/YxsbM0106B oder auf der MeteoSwissApp. #MeteoSchweiz pic.twitter.com/xDF7aBsGzl — MeteoSchweiz (@meteoschweiz) October 1, 2021

Am Sonntagabend macht das schöne Wetter dann definitiv Pause. Vom Westen und Süden her zieht eine Kaltfront auf, die ein Regenband mit sich bringt. Entsprechend enttäuschend wird wohl der Wochenstart. «Der Montag beginnt im Norden stark bewölkt und verbreitet nass», schreibt Meteonews. Zudem wird es deutlich kühler, in manchen Tälern können sogar bis gegen 1000 Meter Schneeflocken fallen.