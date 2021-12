Wetter Schnee bis ins Flachland: Jetzt wirds auch im Aargau weiss Am Freitagvormittag schneite es bis ins Flachland. Auch in weiten Teilen des Aargaus Schneefall.

Es hat sich bereits angekündigt. Die Schweiz bekommt am Freitag die Auswirkungen einer Tiefdruckrinne zu spüren. Das bringt auch im Aargau Schneefall, wie ein Blick aus dem Fenster oder in die Webcams der Region bestätigt.

Die Dächer Aaraus sind durchgehend weiss …

Screenshot Webcam

...ebenso wie das Ufer des Hallwilersees:

Screenshot Webcam

Ein Blick auf die Aarauer Strassen:

Mit etwas Fantasie ist das Schloss Lenzburg (oben links) noch knapp zu erkennen:

Die Linde von Linn ist im Schneetreiben kaum zu erkennen:

Screenshot Webcam

Am Flugplatz Buttwil ist an Fliegen derzeit nicht zu denken:

Screenshot Webcam

Am Nachmittag und Abend soll laut MeteoSchweiz der Schneefall auf der Alpennordseite unterhalb 500 Metern in Regen und Schneeregen übergehen. Dazwischen gibt es wieder trockene Phasen. Auch am Wochenende soll es trocken bleiben, gegen Sonntag sind sonnige Abschnitte möglich. (phh)

Schneefotos unserer Leserinnen und Leser:

5 Bilder 5 Bilder So sieht es zurzeit in Dürrenäsch aus. Leserreporter ArgoviaToday

