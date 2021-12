Weihnachtszeit Mehr als doppelt so viele Einbrüche wie vor einem Jahr – Aargauer Polizei mahnt zur Vorsicht über die Festtage Die Kantonspolizei Aargau verzeichnet weiterhin viele Wohnungseinbrüche. Erfahrungsgemäss sind Einbrecher auch an Weihnachten aktiv. Die Polizei rät daher, auch über die Feiertage wachsam zu sein.

Einbrecher schlagen oft in den frühen Abendstunden zu. Ppampicture / iStockphoto

Wie in den Vorwochen ist die Zahl der Wohnungseinbrüche im Aargau weiterhin hoch. So meldet die Kantonspolizei am Montag, dass seit der Umstellung auf Winterzeit Ende Oktober bereits 230 Fälle registriert wurden. Das sind rund doppelt so viele wie in der Vergleichsperiode des letzten Jahres und etwa 30 Prozent mehr als 2019.

Die Einbrecher würden dabei passend zur Jahreszeit vorwiegend in den frühen Abendstunden zuschlagen, schreibt die Kantonspolizei weiter. Ziele sind Einfamilienhäuser und Parterrewohnungen, in denen nach Bargeld, Uhren und Schmuck gesucht wird. Ebenso im Fokus stehen Kellerräume und Sammelgaragen, aus denen praktisch täglich E-Bikes entwendet werden.

Was die Tatorte betrifft lässt sich laut Kantonspolizei sich aktuell in den Bezirken Baden und Brugg ein Schwerpunkt ausmachen. Allgemein bestehe in Gemeinden entlang von Autobahnen und Hauptachsen ein erhöhtes Risiko.

Erfahrungsgemäss halte die Einbruchshochsaison noch bis zum Jahresende an, um dann allmählich abzuflachen. Gerade über Weihnachten nutzen Kriminelle die Abwesenheit für Feiern und Ferien, um zuzuschlagen. Die Kantonspolizei mahnt daher, dem Einbruchsschutz auch über die Festtage besondere Beachtung zu schenken. (phh)

Die wichtigsten Tipps lauten: Geben Sie Ihrem Haus einen bewohnten Eindruck. Lassen Sie das Licht grosszügig brennen, wenn Sie auswärts an eine Weihnachtsfeier sind.

Zu oft finden Einbrecher Haus- und Terrassentüren unverschlossen vor. Schliessen Sie diese immer ab.

Achten Sie sich auf das Nachbarhaus und melden Sie verdächtige Beobachtungen sofort der Polizei (Notruf 117).

Die aktuellen Polizeibilder: