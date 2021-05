Walterswil/Oftringen Gleich drei Unfälle im Feierabendverkehr auf der A1: Mehrere Verletzte und grosser Sachschaden Im Feierabendverkehr kam es am Dienstag auf der A1 zu drei Verkehrsunfällen. Mehrere Personen wurden leicht verletzt, der entstandene Sachschaden ist beträchtlich.

Im Feierabendverkehr auf der A1 knallte es gleich dreimal. Kapo Aargau

Der erste Unfall ereignete sich um 17.15 Uhr auf der A1 in Fahrtrichtung Zürich bei Walterswil: Die Lenkerin eines Skoda war auf dem Überholstreifen unterwegs, als sie gegen das Heck eines VW Crafter prallte. Dieser stiess in der Folge gegen einen vorausfahrenden Mercedes-Lieferwagen, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt. Der Skoda schleuderte indes nach rechts und kollidierte auf dem Normalstreifen mit einem Audi.

Die Skoda-Fahrerin und die beiden Insassen des Lieferwagens wurden leicht verletzt. Sie wurden mit Ambulanzen zur Kontrolle ins Kantonsspital Aarau gebracht. An allen Fahrzeugen entstand grosser Sachschaden.

Zwei weitere Unfälle

Während die Bergungsarbeiten im Gange waren, kam es um 17.50 Uhr auf gleicher Höhe, allerdings in Gegenrichtung zu einer Auffahrkollision. Beteiligt waren ein Lieferwagen und ein Auto. Beide Lenker wurden leicht verletzt. An beiden Autos entstand grosser Schaden.

Zehn Minuten später knallte es auch bei Oftringen in Richtung Zürich: Ein Lastwagen und ein Auto stiessen seitlich zusammen. Verletzt wurde niemand, doch auch hier kam es zu Sachschaden.

Die Unfälle führten zu Verkehrsbehinderungen, es kam zu Stau im dichten Feierabendverkehr.

