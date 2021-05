Nach der Inbetriebnahme des Eppenbergtunnels im letzten Dezember und neuen S-Bahnen im Raum Zofingen–Olten–Aarau kündigen sich beim Wechsel auf den Fahrplan 2022 nur geringen Änderungen an. Die Vernehmlassung dazu startet am heutigen Mittwoch und dauert bis am 13. Juni.